¡“El Shocker” del torneo! Miguel Vázquez se pierde un gol increíble ante Pumas

Una de las jugadas más insólitas del torneo se vivió en el duelo de Universidad Nacional, donde Miguel Vázquez protagonizó un fallo que ya está dando la vuelta en redes sociales.

Corría la recta final del primer tiempo cuando 'Pato' Salas apareció con un gran recentro de cabeza dentro del área chica, dejando a Vázquez completamente solo, de frente al arco y sin portero. Todo indicaba que sería un gol cantado.

Sin embargo, lo que parecía una anotación segura terminó en incredulidad total.

¡¡LA QUE SE PERDIÓ EL SHOCKER VÁZQUEZ !!



¡¡LA TERMINÓ SACANDO DE LA PORTERÍA!! 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/nkUPMHaBF0 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 3, 2026

Un error que nadie esperaba

Al momento de definir, Miguel Vázquez no logró conectar de forma correcta el balón y terminó mandándolo fuera, directo a saque de meta, desperdiciando una oportunidad inmejorable.

La reacción no se hizo esperar: compañeros, rivales y aficionados quedaron sorprendidos ante lo que muchos ya catalogan como “la falla del torneo”.

Cristian Borja, jugador del América | IMAGO7

De gol seguro a ‘oso’ total

La jugada rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios no tardaron en bautizarla como “El Shocker”, en referencia a lo impactante del error.