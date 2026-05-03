Sin Brian Rodríguez, esta es la alineación de América para el Clásico Capitalino

América vive uno de sus torneos más complicados en los últimos años, y en la Liguilla se enfrenta a uno de sus máximos rivales: Pumas. Para el duelo de Ida de los Cuartos de Final, André Jardine tiene un gran problema, pues Brian Rodríguez causó baja de último momento.

¿Qué le pasó a Brian Rodríguez?

Durante las últimas horas, el jugador uruguayo presentó molestias que le impidieron estar disponible para el equipo azulcrema, por lo que André Jardine modificó a su once titular.

Jose 'Pantera' Zúñiga y Alejandro Zendejas con América | MEXSPORT

En la portería, Rodolfo Cota es el elegido para defender el arco azulcrema. El portero mexicano se ha ganado la confianza del equipo tras la lesión sufrida por Luis Ángel Malagón.

En la defensa, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Cristian Borja son los elementos que conforman la línea impuesta por Jardine en el primer choque de Cuartos de Final del Clásico Capitalino.

En el mediocampo, Erick Sánchez y Rodrigo Dourado estarán en la contención y más adelantados se encontrarán Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante.

Stiven Barreiro en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Patricio Salas será el punta en este esquema presentado por André Jardine, que vive uno de sus peores torneos durante su gestión en las Águilas, y que ahora tiene un problema más con la baja de Rodríguez.

Portero : Rodolfo Cota

Defensas : Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Cristian Borja

Mediocampo : Erick Sánchez, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante

Delantero: Patricio Salas