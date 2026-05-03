Pumas: este es el once titular de Universidad Nacional ante América en la Ida de Cuartos de Final

Pumas inicia su camino en la Liguilla del Clausura 2026, en el que primero enfrentará a su máximo rival, América. Es una de las pocas veces en las que Universidad Nacional llega como el favorito para enfrentar a las Águilas, especialmente en una Liguilla, pues las épocas recientes han sido más positivas en Coapa.

¿Cuál es la alineación de Pumas ante América en Cuartos de Final?

Efraín Juárez mandó a la cancha a lo mejor que tiene disponible, pues con la baja de Guillermo Martínez por su convocatoria en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, y la de Alan Medina por lesión, el equipo se mermó en cuanto a profundidad, ya que las opciones en la banca se redujeron.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

En la portería hay seguridad para el conjunto auriazul, con la titularidad de Keylor Navas, uno de los mejores porteros de la Liga MX al registrar números importantes en su paso por Pumas.

La defensa será conformada por Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo. Esta línea ha sido una de las más recurrentes para Pumas con Efraín Juárez, pues el entendimiento y fiabilidad crecieron a lo largo del torneo.

Álvaro Angulo festejando su doblete ante Rayados | IMAGO7

En el mediocampo, Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla jugarán en conjunto para distribuir en ataque y cortar a la ofensiva rival cuando se les necesite. En las bandas, Jordan Carrillo irá por izquierda y Uriel Antuna por derecha.

Efraín Juárez apuesta por sus dos delanteros

Los encargados de hacer goles serán Robert Morales y Juninho. Efraín Juárez apostó por ir con dos delanteros, quienes registraron ocho y siete anotaciones respectivamente en el Clausura 2026.

Juninho | IMAGO7

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo

Mediocampo: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Uriel Antuna