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Futbol

¡Operativo previo al Clásico Capitalino! Retiran motos en inmediaciones del Estadio Azteca

Jugadores de Pumas calentando previo a su juego contra América | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:11 - 03 mayo 2026
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Autoridades capitalinas implementaron un dispositivo para evitar desorden y garantizar la seguridad en el duelo entre América y Pumas

En la antesala de una nueva edición del Clásico Capitalino, autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo en las inmediaciones del estadio, donde retiraron diversas motocicletas estacionadas de manera irregular, como parte de las medidas para mantener el orden y la seguridad durante el encuentro América contra Pumas.

Operativo para evitar caos vial y riesgos

Elementos de tránsito implementaron un dispositivo en zonas cercanas al inmueble, donde detectaron motocicletas que obstruían banquetas, accesos y vialidades clave para la llegada de aficionados.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7
Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

Este tipo de acciones forman parte de operativos recurrentes en la capital, los cuales buscan liberar espacios públicos y evitar riesgos tanto para peatones como para automovilistas, además de prevenir incidentes en eventos de alta convocatoria.

Las unidades retiradas fueron trasladadas al depósito vehicular, por lo que sus propietarios deberán cumplir con los procedimientos correspondientes para recuperarlas.

Afición de Pumas en el encuentro contra América | MEXSPORT

Parte del protocolo en eventos masivos

Este operativo se enmarca dentro de las estrategias de seguridad que se aplican en partidos de alta intensidad como el Clásico Capitalino, uno de los duelos más importantes del futbol mexicano.

La intención de las autoridades es garantizar una experiencia segura para los asistentes, evitando aglomeraciones, bloqueos viales o situaciones que puedan generar conflictos antes, durante y después del partido.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7
Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7
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