¿Alineación indebida? La razón por la cual Pumas tiene 8 extranjeros ante América
La alineación de Universidad Nacional en la Ida de los Cuartos de Final ante América generó polémica inmediata. Con hasta ocho jugadores extranjeros en el campo, surgieron dudas sobre una posible alineación indebida; sin embargo, todo tiene una explicación reglamentaria.
La alineación de Pumas que encendió la polémica
Para este encuentro, Universidad Nacional saltó al campo para enfrentar al América en la Ida de los Cuartos de la Liguilla:
Portero: Keylor Navas
Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo
Mediocampo: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Uriel Antuna
Delanteros: Juninho, Robert Morales
La presencia de múltiples futbolistas no formados en México llamó la atención, especialmente por superar el límite habitual que se ve durante la fase regular del torneo.
La regla especial que lo permite
En condiciones normales, los equipos de la Liga MX pueden tener hasta siete extranjeros en cancha. Sin embargo, para la Liguilla del Clausura 2026 se implementó una excepción.
Debido a la ausencia de jugadores convocados a selección nacional previo al Mundial, la liga autorizó que los clubes puedan alinear hasta nueve futbolistas extranjeros al mismo tiempo en el campo sin incurrir en falta.
Esta medida fue aprobada como un ajuste extraordinario, lo que explica por qué Pumas puede presentar una alineación con mayoría de jugadores extranjeros sin violar el reglamento.
Aunque no existe ninguna irregularidad, la decisión ha generado debate entre aficionados y analistas, ya que modifica de manera significativa la esencia del torneo y el equilibrio entre talento nacional y extranjero.
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