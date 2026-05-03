¿Alineación indebida? La razón por la cual Pumas tiene 8 extranjeros ante América

La alineación de Universidad Nacional en la Ida de los Cuartos de Final ante América generó polémica inmediata. Con hasta ocho jugadores extranjeros en el campo, surgieron dudas sobre una posible alineación indebida; sin embargo, todo tiene una explicación reglamentaria.

La alineación de Pumas que encendió la polémica

Para este encuentro, Universidad Nacional saltó al campo para enfrentar al América en la Ida de los Cuartos de la Liguilla:

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo

Mediocampo: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Uriel Antuna

Delanteros: Juninho, Robert Morales

La presencia de múltiples futbolistas no formados en México llamó la atención, especialmente por superar el límite habitual que se ve durante la fase regular del torneo.

La regla especial que lo permite

En condiciones normales, los equipos de la Liga MX pueden tener hasta siete extranjeros en cancha. Sin embargo, para la Liguilla del Clausura 2026 se implementó una excepción.

Debido a la ausencia de jugadores convocados a selección nacional previo al Mundial, la liga autorizó que los clubes puedan alinear hasta nueve futbolistas extranjeros al mismo tiempo en el campo sin incurrir en falta.

Pumas ya le gana al América en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Esta medida fue aprobada como un ajuste extraordinario, lo que explica por qué Pumas puede presentar una alineación con mayoría de jugadores extranjeros sin violar el reglamento.

Aunque no existe ninguna irregularidad, la decisión ha generado debate entre aficionados y analistas, ya que modifica de manera significativa la esencia del torneo y el equilibrio entre talento nacional y extranjero.