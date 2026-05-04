¡Alerta en América! Cristian Borja es llevado al hospital tras golpe ante Pumas

Una baja más. La serie de Cuartos de Final entre América y Pumas se ha complicado para las Águilas, pues además de la ausencia de Brian Rodríguez y el marcador adverso en la primera mitad, otra lesión se agregó a la lista: la de Cristian Borja.

¿Qué le pasó a Cristian Borja?

Cerca de finalizar la primera parte del encuentro, Pumas armó la jugada para buscar el segundo gol. Cuando Rodrigo López tomó el balón, Rodrigo Dourado y Cristian Borja salieron a la presión, y en una acción accidentada, el ‘Toti’ cayó sobre la pierna del lateral colombiano.

La jugada concluyó con la anotación de Pumas para irse con la ventaja de 1-2, gracias a la definición de Uriel Antuna. Los reclamos se fueron en contra de Luis Enrique Santander, pues cuestionaron su decisión de no parar la jugada mientras el colombiano estaba tendido en el campo.

Hasta el momento, no hay detalles sobre la gravedad de la lesión, pero el colombiano salió entre lágrimas del terreno de juego y en el carro de asistencias. Incluso, Pablo Bennevendo le dio ánimos mientras abandonaba la cancha.

Ramón Juárez, a escena

En su lugar entró Ramón Juárez, un elemento con amplias condiciones, pero que con André Jardine no ha recibido los minutos esperados. Es la oportunidad del defensor mexicano de demostrar sus capacidades en escenarios importantes.

Ramón Juárez | IMAGO7