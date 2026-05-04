¡Oficial! Figura de Tigres se pierde el resto de la Liguilla

Tigres Femenil comunicó una noticia devastadora: la defensora Anika Rodríguez se perderá lo que queda de la Liguilla del Clausura 2026 debido a una grave lesión en la rodilla. Su regreso a las canchas no se espera hasta el torneo Apertura.

Un golpe anímico en plena Fase Final

La noticia llega en un momento crítico para las Amazonas, que se encuentran en plena disputa de los Cuartos de Final. El equipo busca remontar un marcador adverso contra Toluca para avanzar a las Semifinales, y la ausencia de Rodríguez representa una baja sensible en la defensa.

La experiencia y la garra de la lateral serán difíciles de suplir en esta etapa decisiva. El técnico Pedro Martínez Losa deberá ajustar su esquema y podría recurrir a jugadoras como Mía Villalpando, Sabrina Enciso o Maney González para ocupar la vacante dejada por Rodríguez.

Anika Rodríguez, jugadora de Tigres | IMAGO7

¿Cómo ocurrió la lesión?

El desafortunado incidente se produjo durante el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Nemesio Diez. En una acción defensiva, Rodríguez realizó una barrida para recuperar el balón. Aunque la jugada fue exitosa, al reincorporarse sintió una molestia inmediata en la rodilla izquierda.

La jugadora cayó al césped con evidentes gestos de dolor, lo que activó las alarmas del cuerpo médico. Tuvo que ser sustituida, dejando una gran preocupación tanto en la banca como en la afición.

Anika Rodríguez, jugadora de Tigres | IMAGO7

Diagnóstico oficial y tiempo de recuperación

El club emitió un comunicado para aclarar la situación médica de la jugadora. "Informamos a nuestra afición que Anika Rodríguez sufrió una rotura de menisco lateral de la rodilla izquierda, por lo que será intervenida en los próximos días", detalló el parte médico de Tigres.

Con este panorama, Tigres Femenil se prepara para el partido de Vuelta en el Estadio Universitario. Las felinas necesitan revertir el 2-1 en contra frente a las Diablas para mantener vivo el sueño del campeonato.

El equipo local está obligado a demostrar su jerarquía y a apoyarse en su afición para superar la adversidad, ahora con la motivación adicional de dedicarle una posible victoria a su compañera lesionada.