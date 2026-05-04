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Futbol Internacional

Denuncian a director técnico en Argentina por acoso y maltrato

Diego Guacci l AFA
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:57 - 03 mayo 2026
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Tras procesos ante la FIFA, 11 jugadoras de la Selección Argentina exponen un sistema de violencia y hostigamiento

El futbol femenil atraviesa un momento oscuro tras la difusión de testimonios que señalan a Diego Guacci, exdirector técnico de las formativas de Argentina. Las denuncias exponen maltrato a menores y acoso sexual.

Las víctimas relatan videollamadas inapropiadas donde el estratega solicitaba material íntimo, utilizando su poder para manipular a jóvenes de apenas 15 años.

La gravedad trasciende las canchas. Periodistas han denunciado hostigamiento y persecuciones físicas para silenciarlos. Además, se acusa a Guacci de revelar la identidad sexual de una menor a su familia sin consentimiento y de utilizar lenguaje denigratorio basado en género.

FIFA cerró la investigación

Pese a que las denunciantes suman 11, la Cámara de la FIFA cerró la investigación por "pruebas insuficientes", aunque aclaró que esto no exime éticamente a Guacci. Como contraofensiva, el técnico demandó a cada jugadora por 25 millones de pesos, alegando que "destruyeron su futuro".

Violencia digital y revictimización: El acoso no se detiene en los juzgados

La batalla legal se ha trasladado a las redes sociales, sumando una capa de violencia digital. Andrea Robledo de Guacci, esposa del acusado, utiliza sus perfiles públicos para exhibir a las demandantes, calificándolas de "delincuentes" en sus historias destacadas.

Esta exposición vulnera la privacidad de las futbolistas y busca desacreditar sus testimonios en un intento de intimidación mediática. Mientras Robledo impulsa proyectos de ley contra "falsas denuncias", la narrativa que promueve parece ser una extensión del castigo legal que su esposo busca imponer a quienes rompieron el silencio. El mensaje de las jugadoras es claro: "No hay falsas denuncias, faltan denuncias".

Jugadoras denunciaron al exentrenador de Argentina, Diego Guacci | x @mundopelotanet
Jugadoras denunciaron al exentrenador de Argentina, Diego Guacci | x @mundopelotanet
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