Más polémicas en el América vs. Pumas: reclaman falta previa en el penal del empate de las Águilas

El partido entre América y Pumas sigue dando que hablar. Ahora, la polémica gira en torno al segundo penal marcado por el árbitro Luis Enrique Santander, jugada que terminó en el empate azulcrema, pero que ha sido fuertemente cuestionada por una posible falta previa.

Penal para América desata polémica ante Pumas

Durante el encuentro, el silbante marcó penal a favor del América por una falta de Rubén Duarte sobre Henry Martín dentro del área.

Contacto de Veiga sobre Bennevendo | Captura de pantalla

La decisión permitió que las Águilas tuvieran la oportunidad de empatar el marcador en un momento clave del partido.

Sin embargo, la jugada no inició ahí. Instantes antes del penal, Raphael Veiga impactó con un codazo en el rostro de Pablo Benevendo, acción que no fue señalada como falta por el árbitro.

PRIMERO ES FALTA DEL JUGADOR DEL AMERICA, aquí no hay que ir a revisarla!!! VAYA DESCARO!!!!! pic.twitter.com/Xfv7K4YBJq — Alex Arellano😎😎😝 (@Axrm88) May 4, 2026

Este detalle ha sido el principal argumento de la afición universitaria, que considera que la jugada debió detenerse desde ese momento, invalidando la posterior pena máxima.

Gol de Zendejas y enojo de la afición

Tras la marcación, Alejandro Zendejas convirtió el penal que significó el empate para el América ante los Pumas.

Jugadores de América y Pumas en duelo de Liguilla de Clausura 2026 | IMAGO7

En redes sociales, seguidores de Pumas explotaron contra la decisión arbitral, asegurando que la polémica influyó directamente en el resultado.

El América vs. Pumas suma así un nuevo capítulo de controversia arbitral en el futbol mexicano, calentando aún más el ambiente rumbo al partido de vuelta de los Cuartos de Final.