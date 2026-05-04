Los mejores memes del América vs. Pumas que hicieron estallar las redes

El duelo entre América y Pumas en la Ida de Cuartos de Final no solo regaló emociones en la cancha, también encendió las redes sociales con una avalancha de memes.

Tras un partido vibrante que terminó empatado y con múltiples goles, los aficionados no tardaron en reaccionar con creatividad, burlándose de jugadas, errores y hasta de los penales que marcaron el rumbo del encuentro.

Como ya es costumbre en el Clásico Capitalino, los memes se dividieron entre ambos bandos: desde críticas al América por sus bajas, hasta bromas sobre el dominio y las ilusiones de Pumas.

le cambio al partido del America



Lo que está pasando: pic.twitter.com/sQFAu7F47P — Martinalgui (@MartinoliCuri) May 4, 2026

El America nos dio al Gato Ortiz y ahora están usando a Santander pic.twitter.com/qyYwQj9SnG — Hormiguismo (@Hormiguismo34) May 4, 2026

Katia Itzel desde su casa viendo que no puede ayudar a Pumaspic.twitter.com/1Rgxij1aNQ — Hugol ^^ (@Hugol343) May 4, 2026

Se le complica el partido al América



Automáticamente el árbitro: pic.twitter.com/fYTtVRjcuh — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 4, 2026