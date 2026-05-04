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Futbol

Los mejores memes del América vs. Pumas que hicieron estallar las redes

MEMES DE REDES SOCIALES
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:48 - 03 mayo 2026
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El Clásico Capitalino dejó un partidazo y una lluvia de memes que no perdonaron a nadie

El duelo entre América y Pumas en la Ida de Cuartos de Final no solo regaló emociones en la cancha, también encendió las redes sociales con una avalancha de memes.

Tras un partido vibrante que terminó empatado y con múltiples goles, los aficionados no tardaron en reaccionar con creatividad, burlándose de jugadas, errores y hasta de los penales que marcaron el rumbo del encuentro.

Como ya es costumbre en el Clásico Capitalino, los memes se dividieron entre ambos bandos: desde críticas al América por sus bajas, hasta bromas sobre el dominio y las ilusiones de Pumas.

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