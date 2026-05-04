Los mejores memes del América vs. Pumas que hicieron estallar las redes
El duelo entre América y Pumas en la Ida de Cuartos de Final no solo regaló emociones en la cancha, también encendió las redes sociales con una avalancha de memes.
Tras un partido vibrante que terminó empatado y con múltiples goles, los aficionados no tardaron en reaccionar con creatividad, burlándose de jugadas, errores y hasta de los penales que marcaron el rumbo del encuentro.
Como ya es costumbre en el Clásico Capitalino, los memes se dividieron entre ambos bandos: desde críticas al América por sus bajas, hasta bromas sobre el dominio y las ilusiones de Pumas.
le cambio al partido del America— Martinalgui (@MartinoliCuri) May 4, 2026
Lo que está pasando: pic.twitter.com/sQFAu7F47P
El America nos dio al Gato Ortiz y ahora están usando a Santander pic.twitter.com/qyYwQj9SnG— Hormiguismo (@Hormiguismo34) May 4, 2026
Katia Itzel desde su casa viendo que no puede ayudar a Pumaspic.twitter.com/1Rgxij1aNQ— Hugol ^^ (@Hugol343) May 4, 2026
Henry Martin de penal pic.twitter.com/xbaOuGauUv— CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) May 4, 2026
Se le complica el partido al América— Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 4, 2026
Automáticamente el árbitro: pic.twitter.com/fYTtVRjcuh
4 goles en el volcán— Eitan Benezra (@EitanBenezra) May 4, 2026
5 goles en el Jalisco
6 goles en el azteca
Bendita liguilla pic.twitter.com/9ye3c7b8ix
Santander, el nuevo ídolo águila: pic.twitter.com/rTEmKXWbdU— Martinalgui (@MartinoliCuri) May 4, 2026
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