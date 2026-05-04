El hospital de América: todas las bajas del equipo

El panorama no es el ideal para América. En plena Liguilla, las Águilas enfrentan una auténtica crisis de plantel debido a múltiples bajas entre lesiones y convocatorias, situación que quedó en evidencia previo al duelo de Ida ante Pumas.

Más bajas de última hora

De cara al encuentro, se confirmaron nuevas ausencias que complican aún más el panorama para el equipo dirigido por André Jardine.

Los jugadores que no estarán disponibles son Brian Rodríguez, Miguel Borja y Sebastián Cáceres, quienes se suman a la lista de ausencias para este compromiso clave.

Sebastián Cáceres en el América contra Pumas | MEXSPORT

Las Águilas ya arrastraban varias bajas importantes antes de este partido. Entre ellas destacan:

José Raúl "Pantera" Zúñiga sufrió una fractura de clavícula izquierda

Luis Ángel Malagón , quien sufre una lesión en el tendón de Aquiles

Víctor Dávila, con rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha

Estas ausencias han obligado al cuerpo técnico a ajustar constantemente su once titular, perdiendo piezas clave en distintas zonas del campo.

Luis Ángel Malagón sufre lesión con América | MEXSPORT

También pesa el llamado al Tri

A las lesiones se suma la baja de Israel Reyes, quien no está disponible debido a su convocatoria con la Selección Mexicana para los amistosos contra Ghana y Australia.

Con este escenario, América afronta el Clásico Capitalino con un plantel limitado, lo que representa un desafío importante ante un rival como Pumas.

Pese a las adversidades, el conjunto azulcrema buscará imponer su jerarquía en una serie donde cada detalle puede marcar la diferencia.