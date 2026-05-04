¡Se quedó con sed! Antonelli no pudo festejar con champagne por prohibición de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli firmó un memorable triunfo en el Gran Premio de Miami ante la mirada y posteriormente felicitación de Lionel Messi quien se dio cita al circuito junto a su familia para ver subirse a lo más alto del podio al italiano.

Sin embargo, la fiesta quedó un poco ahogada en la celebración, y es que el piloto de Mercedes no pudo celebrar con champagne debido a que ya cuenta con 18 años debido a la ley en Estados Unidos en donde indica que la mayoría de edad es a partir de los 21.

Kimi Antonelli en el GP de Miami l AP

Incluso el piloto de Mercedes lo mencionó ante los medios que tuvo que omitir beber alcohol durante la celebración que además del triunfo se encuentra en lo más alto dentro del Campeonato de Pilotos con 100 puntos, 20 más que Russell que es segundo.

¿Cómo fue su victoria?

Kimi Antonelli confirmó que tiene lo necesario para ser un futuro multicampeón de Fórmula 1 y logró su tercera victoria consecutiva este año al imponerse en el Gran Premio de Miami por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.

En la reanudación de la Temporada 2026, las emociones no faltaron en Florida, donde hubo cinco líderes diferentes entre despistes, accidentes y entradas a boxes. Al final fue Antonelli quien, gracias a la superioridad del W17, capitalizó su pole position nuevamente y le dio a Mercedes su cuarta victoria del año, en la misma cantidad de carreras.

Antonelli en el Gran Premio de Miami | AP

Antonelli se despistó en la salida y ello permitió a Verstappen y Leclerc superar al italiano, quien además se fue de largo en la primera curva. Sin embargo, el neerlandés hizo un trompo poco después y perdió la oportunidad de colocarse líder.

Antonelli celebrando el triunfo en Miami l AP

Así concluyó su podio Antonelli

El piloto de Ferrari fue quien se quedó con la primera posición y logró mantenerla tras la salida del Safery Car que salió por los accidentes de Isack Hadjar y Pierre Gasly. En el caso del piloto de Red Bull, fue un error propio el que provocó su choque contra el muro en la Vuelta 6 de la carrera.