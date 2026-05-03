GP de Miami 2026: Messi, Nadal, Rahm y Topuria llenan de estrellas la Fórmula 1

La Fórmula 1 volvió a demostrar su poder global durante el Gran Premio de Miami, una de las citas más llamativas del calendario, donde el espectáculo no solo ocurre en la pista, sino también en el paddock. En el circuito instalado alrededor del Hard Rock Stadium, hogar habitual de la NFL, desfilaron algunas de las mayores figuras del deporte mundial.

A pesar de las dudas que han existido sobre la permanencia del GP de Miami en el calendario a largo plazo, con contrato hasta 2041, la presencia de estrellas internacionales como Rafael Nadal, Jon Rahm o Lionel Messi refuerza su relevancia. Las imágenes de estos iconos deportivos conviviendo con equipos y pilotos son la mejor prueba del atractivo creciente de la Fórmula 1 en Estados Unidos.

GP de Miami | AP

Lluvia de estrellas en el GP

El domingo de carrera reunió a dos de las mayores figuras del deporte español: Rafael Nadal y Jon Rahm. Ambos visitaron el box de Aston Martin, donde compartieron momentos con Fernando Alonso, y también pasaron por Williams, equipo en el que milita Carlos Sainz. La conexión entre ellos no tardó en surgir, especialmente por su pasión común: el golf.

De hecho, Nadal y Rahm ya dejaron pactado un encuentro para jugar tras el Gran Premio, mientras que Sainz reconoció su espíritu competitivo también fuera del automovilismo. El piloto madrileño admitió entre risas que todavía tiene margen de mejora frente a su padre: “Me da palizas con 63, tengo que espabilar”. Este tipo de interacciones reflejan cómo la F1 se convierte en un punto de unión entre disciplinas.

Rafael Nadal tomándose fotos con aficionados en Miami | AP

Además, Sainz ha demostrado ser un deportista abierto a aprender de otras figuras de élite. En su círculo de amistades deportivas también figuran nombres como Tadej Pogacar, lo que evidencia la diversidad de influencias que rodean al piloto español. La convivencia entre atletas de distintas disciplinas en Miami refuerza el carácter global del evento.

Messi, Topuria y más

Otra de las grandes apariciones fue la de Lionel Messi, quien no quiso perderse el ambiente del paddock en la ciudad donde actualmente juega con el Inter Miami. El astro argentino recorrió el circuito y visitó zonas clave, apoyado además por la presencia de marcas con las que mantiene relación, como Adidas, vinculada a equipos como Mercedes o Audi.

El campeón mundial no fue el único en atraer miradas. Ilia Topuria, estrella de la UFC y doble campeón, también estuvo presente en el evento. El luchador visitó el box de Ferrari, sumándose a la lista de celebridades que elevan el perfil del Gran Premio de Miami como un espectáculo multidisciplinario.

La coincidencia de tantas figuras en un mismo escenario no es casualidad. Miami se prepara además para ser sede del Mundial de Fútbol, donde el Hard Rock Stadium podría albergar partidos de selecciones como Argentina. Este contexto convierte al circuito en un epicentro deportivo global, donde la Fórmula 1 actúa como catalizador de grandes eventos.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en Miami | AP