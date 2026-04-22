Leo Messi al acecho de récord de Landon Donovan en la MLS

A sus 38 años, Lionel Messi continúa siendo protagonista em el mundo del futbol, especialmente en la Major League Soccer con el Inter Miami. El atacante argentino sigue comandando los triunfos de su equipo buscando un nuevo título y además, siendo reconocido por cada partido.

Con siete goles en siete partidos y sin asistencias registradas en lo que va del torneo, su rendimiento ofensivo ha sido determinante. Su impacto también se refleja en los reconocimientos individuales, ya que ha sido incluido en el once ideal de la jornada en cuatro ocasiones durante las primeras ocho semanas de competencia.

El reciente doblete de Messi ante los Colorado Rapids no sólo le permitió alcanzar los 905 tantos en su carrera, sino que, esa actuación le otorgó el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la octava jornada de la MLS.

Lionel Messi celebrando su gol 88 con Inter de Miami I AP

Messi sigue sumando premios individuales en la MLS

El galardón más reciente significó el decimocuarto premio al Jugador del Partido en la MLS desde su llegada al futbol estadounidense. Ahora tiene en la mira sumar unos cuantos más para convertirse en el jugador con más reconocimientos de este tipo.

Además, Messi ha sido distinguido con dos premios consecutivos al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, una situación que no se había registrado previamente en la historia de la competición. Estos logros refuerzan su influencia dentro del torneo y su adaptación al futbol norteamericano.

Lionel Messi abrazando a Germán Berterame | AP

A cinco premios de alcanzar a Landon Donovan

El siguiente objetivo del capitán del Inter Miami es alcanzar la marca histórica de Landon Donovan, quien ostenta el récord con 19 premios al Jugador del Partido. Actualmente, Messi se encuentra a cinco reconocimientos de igualar esa cifra.

Con 26 partidos de Liga aún restando en la temporada de la MLS todo apunta a indicar que el astro argentino no sólo logrará alcanzar a Donovan sino que también podrá superarlo. Sin embargo, Messi tendrá en la mente volver a pelear por ser campeón de la Liga.