Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Leo Messi al acecho de récord de Landon Donovan en la MLS

Lionel Messi sigue aportando en goles para el Inter Miami | AP
Lionel Messi sigue aportando en goles para el Inter Miami | AP
Rafael Trujillo 22:11 - 21 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero argentino suma 14 premios al Jugador del Partido y está a cinco de igualar la marca histórica

A sus 38 años, Lionel Messi continúa siendo protagonista em el mundo del futbol, especialmente en la Major League Soccer con el Inter Miami. El atacante argentino sigue comandando los triunfos de su equipo buscando un nuevo título y además, siendo reconocido por cada partido.

Con siete goles en siete partidos y sin asistencias registradas en lo que va del torneo, su rendimiento ofensivo ha sido determinante. Su impacto también se refleja en los reconocimientos individuales, ya que ha sido incluido en el once ideal de la jornada en cuatro ocasiones durante las primeras ocho semanas de competencia.

El reciente doblete de Messi ante los Colorado Rapids no sólo le permitió alcanzar los 905 tantos en su carrera, sino que, esa actuación le otorgó el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la octava jornada de la MLS.

Lionel Messi celebrando su gol 88 con Inter de Miami I AP

Messi sigue sumando premios individuales en la MLS

El galardón más reciente significó el decimocuarto premio al Jugador del Partido en la MLS desde su llegada al futbol estadounidense. Ahora tiene en la mira sumar unos cuantos más para convertirse en el jugador con más reconocimientos de este tipo.

Además, Messi ha sido distinguido con dos premios consecutivos al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, una situación que no se había registrado previamente en la historia de la competición. Estos logros refuerzan su influencia dentro del torneo y su adaptación al futbol norteamericano.

Lionel Messi abrazando a Germán Berterame | AP

A cinco premios de alcanzar a Landon Donovan

El siguiente objetivo del capitán del Inter Miami es alcanzar la marca histórica de Landon Donovan, quien ostenta el récord con 19 premios al Jugador del Partido. Actualmente, Messi se encuentra a cinco reconocimientos de igualar esa cifra.

Con 26 partidos de Liga aún restando en la temporada de la MLS todo apunta a indicar que el astro argentino no sólo logrará alcanzar a Donovan sino que también podrá superarlo. Sin embargo, Messi tendrá en la mente volver a pelear por ser campeón de la Liga.

Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT
Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT
Lo Último
22:55 Manchester City pregunta por jugadores de Pumas, revela Efraín Juárez
22:44 Se registra incendio en inmediaciones del Mercado de Sonora en CDMX hoy 21 de abril
22:22 “Con eso no alcanza”: Larcamón reconoce fallas en la mala racha de Cruz Azul
22:14 ¿Cruz Azul cometió alineación indebida ante Querétaro? Miembro de La Máquina causa polémica en redes
22:11 Leo Messi al acecho de récord de Landon Donovan en la MLS
22:07 Celebración del Día del Niño 2026 en el Zócalo: Anunciaron inflables, tirolesa, lucha libre y más
21:29 ¡Nueve sin ganar! Cruz Azul empata ante Querétaro y prolonga su sequía de victorias
21:21 ¡Otra remontada! Pumas se sobrepone a dos goles y vence a Juárez
21:00 ¡Rompe en llanto! Alan Medina sufre fractura durante Pumas vs Juárez
20:53 Eruviel Ávila es denunciado por su esposa María Irene Dipp por presunta violencia y amenazas