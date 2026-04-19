German Berterame vuelve a anotar en el triunfo de Inter de Miami ante Colorado

El debut de Guillermo Hoyos al frente de Inter Miami dejó una victoria de alto voltaje, con un 3-2 sobre Colorado Rapids que tuvo como uno de sus protagonistas al mexicano Germán Berterame. En un duelo que reunió a más de 75 mil aficionados, el delantero respondió con gol en una noche donde también brilló Lionel Messi.

El conjunto de los Flamencos arrancó con intensidad y encontró recompensa temprano en el partido. Fue al minuto 18 cuando Messi abrió el marcador desde el punto penal, marcando el ritmo de un equipo visitante que parecía tener el control del encuentro desde los primeros compases.

Lionel Messi abrazando a Germán Berterame | AP

Berterame aparece en el momento clave

Antes del descanso, Berterame firmó un momento determinante en el trámite del juego. En el tiempo agregado del primer lapso (45+5’), el mexicano aprovechó un centro preciso de Mateo Silvetti, quien desbordó por derecha, para conectar de cabeza y colocar el 2-0 parcial. Su anotación reforzó la ventaja de un Inter Miami que se iba al vestidor con sensaciones de dominio.

El tanto del atacante mexicano no solo amplió la diferencia, también reflejó su capacidad para aparecer en el área en instantes clave. Con ese gol, Berterame se consolidó como una pieza ofensiva relevante en el esquema de Hoyos en su primer partido al mando.

Inter Miami celebrando golen la MLS I AP

Reacción local y desenlace de Messi

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente tras el descanso. Colorado Rapids reaccionó con contundencia y empató el encuentro en apenas cuatro minutos. Primero fue Rafael Navarro al 58’, seguido por Darren Yapi al 62’, aprovechando desajustes defensivos del conjunto visitante.

Cuando el partido parecía inclinarse hacia un cierre complicado para Inter Miami, volvió a aparecer Messi. Al minuto 81, el argentino tomó el balón en la frontal del área, recortó hacia el centro y sacó un disparo colocado al ángulo que significó el 3-2 definitivo.

Germán Berterame celebrando gol con Inter de Miami I AP

El doblete de Messi le permitió alcanzar los 98 goles con la camiseta del Inter Miami, una cifra que sigue ampliando su impacto en la MLS. No obstante, el aporte de Berterame fue fundamental para sostener la ventaja inicial y encaminar el resultado.

Así, el estreno de Hoyos se resolvió con triunfo en un partido de múltiples emociones, donde Berterame dejó su huella en el marcador y confirmó su peso en el ataque de Las Garzas, en una noche que combinó eficacia ofensiva y momentos de tensión defensiva.