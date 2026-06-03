CNTE irrumpe en instalaciones de la SEP en CDMX; manifestantes causan destrozos

El conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal entró en una nueva fase de tensión este miércoles, en medio de las movilizaciones que el magisterio mantiene para exigir respuestas a sus demandas laborales y sindicales.

Mientras continúan las negociaciones sin un acuerdo definitivo, integrantes de la organización realizaron acciones de protesta en la capital del país, donde las manifestaciones han provocado afectaciones a la movilidad, cierres de vialidades y daños en diversos espacios públicos durante los últimos días.

La protesta de la CNTE registró momentos de tensión frente a las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad./ Captura de pantalla

La jornada del 3 de junio estuvo marcada por incidentes en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas sobre Avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México. En ese punto se concentraron docentes pertenecientes a la Sección 9 de la CNTE, a quienes posteriormente se sumaron integrantes provenientes del estado de Guerrero.

El ambiente se volvió más tenso conforme avanzó la protesta. Entre detonaciones de cohetones y consignas, un grupo de personas con el rostro cubierto realizó acciones para intentar abrir accesos al inmueble federal.

¿Cómo lograron entrar los manifestantes a la SEP?

De acuerdo con los reportes de los hechos, algunos manifestantes consiguieron abrir uno de los accesos y posteriormente ingresaron por la denominada Puerta 2. Aunque la mayoría permaneció en el exterior, alrededor de 20 personas lograron entrar a las instalaciones.

Una vez dentro, se registraron afectaciones en distintas áreas del inmueble. Entre los daños reportados se encuentran cristales rotos, puertas afectadas, pintas y desperfectos en una cabina. También fueron retirados algunos extintores y otros materiales que se encontraban dentro de la dependencia.

Cristales rotos, pintas y daños materiales fueron reportados tras los incidentes en la Secretaría de Educación Pública./ Captura de pantalla

Previamente, durante un primer momento de confrontación, manifestantes golpearon los accesos con herramientas para intentar derribar las protecciones colocadas en el edificio. En respuesta, desde el interior fueron utilizados agentes provenientes de extintores para contener el avance.

El paro continúa mientras crecen las exigencias del magisterio

La irrupción en la SEP ocurre durante el tercer día consecutivo de paro nacional y huelga indefinida convocados por la Coordinadora. El movimiento sostiene que las propuestas presentadas por las autoridades federales no atienden de fondo sus principales demandas.

🔴🚪 #CDMX | Se vive tensión en la SEP luego de que un grupo disidente de la CNTE lograra ingresar a las instalaciones.



Otros manifestantes permanecen en los accesos formando cadenas humanas.



📹 Lízbeth Hernández#DamosPoderATuVoz #GF pic.twitter.com/IvSOuZGE1G — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) June 3, 2026

Entre las exigencias de la CNTE se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones al sistema de pensiones, la eliminación del esquema de Afores, un incremento del 100 por ciento al salario base.