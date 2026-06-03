Lanzan licencia de conducir conmemorativa del Mundial 2026: así puedes tramitarla

A poco más de una semana del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de Nuevo León puso en circulación una licencia de conducir edición especial conmemorativa del Mundial, un documento que mantiene la misma validez legal que una licencia convencional, pero con un diseño alusivo al torneo internacional.

La iniciativa fue presentada por el Instituto de Control Vehicular (ICV) como parte de las actividades relacionadas con la justa deportiva, de la cual Monterrey será una de las ciudades sede en México.

La licencia de conducir edición Mundial 2026 ya puede tramitarse en Nuevo León. / iStock

¿Cómo es la licencia mundialista?

La licencia incorpora un diseño especial que incluye el logotipo estatal creado para el Mundial 2026, donde aparece un león con un balón de futbol a sus pies, símbolo representativo de Nuevo León.

La edición conmemorativa comenzó a expedirse desde febrero de 2026 y permanecerá disponible hasta la conclusión del torneo.

La licencia de conducir edición Mundial 2026 incluye un diseño especial con símbolos de Nuevo León y estará disponible hasta que concluya la Copa del Mundo. / Gobierno del Estado de Nuevo León

Requisitos y costo para tramitarla

De acuerdo con el ICV, la licencia especial no tiene requisitos adicionales ni costos extra. Los ciudadanos deberán cumplir con los mismos trámites establecidos para una licencia de conducir tradicional, ya sea para primera expedición, renovación o reposición.

El costo dependerá del tipo de licencia y de la vigencia elegida por el solicitante, tal como ocurre con las licencias convencionales.

El diseño incorpora símbolos alusivos a la máxima justa futbolística que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá./ Pixabay

¿Dónde se puede tramitar?