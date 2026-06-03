¿Te pueden multar por transmitir partidos del Mundial 2026 en tu negocio? Esto dijo el IMPI

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de negocios en México se preparan para aprovechar la fiebre futbolera. Sin embargo, transmitir los partidos en bares, restaurantes, cafeterías u hoteles podría derivar en sanciones económicas si no se respetan los derechos comerciales y de propiedad intelectual protegidos por la FIFA.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) lanzó una advertencia a los establecimientos que planean proyectar los encuentros de la Copa del Mundo, ya que el uso indebido de marcas, logotipos, transmisiones oficiales o promociones relacionadas con el torneo puede generar multas, clausuras e incluso acciones legales.

Los establecimientos que utilicen elementos oficiales del Mundial sin autorización podrían ser sancionados. / iStock

Las prácticas que podrían generar multas

De acuerdo con el IMPI, algunos de los casos que podrían derivar en sanciones son: Cobrar una cuota de entrada para ver los partidos.

Vender boletos o accesos especiales para las transmisiones.

Organizar eventos promocionales vinculados al Mundial .

Utilizar logotipos, mascotas, frases o imágenes oficiales de la FIFA sin autorización.

Anunciar promociones utilizando marcas registradas del torneo .

Presentarse como negocio oficial, patrocinador o aliado de la Copa del Mundo sin contar con los permisos correspondientes. La directora de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, Carolina Pérez Luna, explicó que la FIFA cuenta con más de 340 marcas registradas relacionadas con el Mundial 2026, incluyendo nombres, diseños, lemas, logotipos y transmisiones oficiales protegidas legalmente.

Bares y restaurantes deberán cumplir con las reglas de la FIFA para evitar multas durante el Mundial 2026. / iStock

¿Qué sí pueden hacer los negocios durante el Mundial?

El IMPI exhortó a los propietarios de restaurantes, bares y comercios a informarse sobre los permisos y requisitos necesarios antes de organizar promociones o transmisiones de partidos.

La medida forma parte de la estrategia para combatir la piratería y el llamado "ambush marketing" o marketing de emboscada, práctica que consiste en aprovechar comercialmente un evento sin ser patrocinador oficial.