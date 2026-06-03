VIDEO: Colapsa parte de un puente peatonal de la remodelada Terminal 1 del AICM

Momentos de tensión se vivieron este martes en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que una estructura perteneciente a una zona remodelada colapsara de manera repentina, provocando alarma entre usuarios, automovilistas y personal que se encontraba en el lugar.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una enorme estructura metálica desplomada de un puente peatonal sobre una de las áreas de circulación vehicular cercanas al inmueble aeroportuario. El incidente generó una rápida movilización de elementos de seguridad y equipos de emergencia que acudieron para acordonar la zona y evitar riesgos mayores.

La caída de parte de un puente peatonal del AICM sorprendió a propios y extraños / Especial

Videos muestran la magnitud del colapso

De acuerdo con las grabaciones compartidas por usuarios en distintas plataformas digitales, parte de la estructura ubicada en la Terminal 1 terminó completamente en el suelo.

Las imágenes muestran los restos de una sección metálica de gran tamaño que colapsó en una de las zonas exteriores del aeropuerto, provocando sorpresa entre quienes presenciaron el incidente.

Tras el desplome, personal de seguridad aeroportuaria cerró el acceso al área afectada mientras se realizaban las primeras labores de inspección y evaluación de riesgos.

Tras el incidente, se generó un caos vehicular en la zona de la Terminal 1 / Especial

Reportan una persona afectada

Los primeros reportes indican que una automovilista resultó afectada por el incidente y tuvo que recibir atención médica por parte de personal especializado del propio aeropuerto.

“Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo. Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento. Cabe mencionar que el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia”, expusieron las autoridades aeroportuarias.

Además, se informó que se realizarán las investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado.

El techo del puente habría caído sobre una automovilista que fue atendida en el momento / Especial

El incidente ocurre tras la reinauguración de obras

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el colapso se registró apenas unos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezaran la reinauguración de diversas áreas remodeladas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Las obras forman parte del programa de modernización impulsado para mejorar la imagen y operación de la terminal aérea ante la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales que asistirán a los encuentros de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El proyecto busca ofrecer instalaciones renovadas y una mejor experiencia para los turistas que utilizarán el principal aeropuerto del país durante la justa mundialista.

#ÚLTIMAHORA I 🚨✈️ Colapsa estructura en puente peatonal del AICM; reportan una persona lesionada



⚠️Una estructura metálica instalada en un puente peatonal se desprendió y cayó sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1 del… pic.twitter.com/EcWobThj8b — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 3, 2026

Continúan las labores de revisión

Tras la caída de la estructura, equipos de emergencia, personal de mantenimiento y autoridades aeroportuarias permanecen trabajando en la zona para determinar las causas del incidente y evitar nuevos riesgos.

Los primeros informes señalan que el colapso ocurrió en un plafón ubicado en el exterior de la Terminal 1, específicamente entre las puertas 5 y 6.