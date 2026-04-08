VIDEO: AICM presenta goteras y encharcamientos en la remodelada Terminal 1

Las lluvias registradas en la Ciudad de México dejaron escenas inesperadas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se reportaron goteras y encharcamientos en la Terminal 1, recientemente intervenida por trabajos de remodelación.

Videos difundidos en redes sociales mostraron agua cayendo desde el techo en la zona de llegadas nacionales, lo que generó sorpresa entre usuarios y reavivó cuestionamientos sobre las condiciones del inmueble.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el principal puerto aéreo de México. / AICM

¿Por qué hubo goteras y encharcamientos en el AICM?

El AICM confirmó que el ingreso de agua ocurrió la tarde del 7 de abril debido a la lluvia registrada en la zona.

A través de un comunicado, la administración del aeropuerto explicó que la filtración se presentó en un área específica de la Terminal 1 donde actualmente se realizan trabajos de mantenimiento.

Esta tarde a causa de la lluvia moderada que se registró en la zona nororiente de la Ciudad de México, se presentó el ingreso de aguas pluviales en el área llegadas nacionales de la Terminal 1 , específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte de los trabajos de remodelación, sin que estos hechos interrumpieran la continuidad de las operaciones y los servicios en las terminales.

Autoridades del AICM atribuyeron el incidente a la lluvia registrada en el nororiente de la ciudad. / X

Videos muestran el momento de las filtraciones

En redes sociales, usuarios compartieron clips donde se observan escurrimientos constantes e incluso acumulación de agua en el piso, lo que algunos calificaron como “cascadas” dentro del aeropuerto.

Las imágenes fueron captadas principalmente en la zona de llegadas nacionales de la Terminal 1, una de las áreas con mayor flujo de pasajeros.

Usuarios captaron en video escurrimientos y encharcamientos dentro del aeropuerto capitalino. / RS

¿Se afectaron los vuelos en la Terminal 1?

Pese a lo aparatoso de las imágenes, el AICM aseguró que no se registraron afectaciones en las operaciones aéreas ni en los servicios a pasajeros.

De acuerdo con la autoridad aeroportuaria: "No hubo reportes de incidentes mayores y el flujo de usuarios continuó con normalidad" Asimismo, se indicó que personal del aeropuerto atendió la situación para retirar el agua acumulada y evitar riesgos.

El incidente reavivó cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura del AICM. / GOB MX