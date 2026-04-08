Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: AICM presenta goteras y encharcamientos en la remodelada Terminal 1

Goteras sorprendieron a pasajeros en la Terminal 1 del AICM tras la lluvia registrada en la CDMX. / RS-AICM
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:09 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las imágenes sorprendieron a pasajeros dentro del aeropuerto capitalino; autoridades ya aclararon qué ocurrió y si hubo afectaciones

Las lluvias registradas en la Ciudad de México dejaron escenas inesperadas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se reportaron goteras y encharcamientos en la Terminal 1, recientemente intervenida por trabajos de remodelación.

Videos difundidos en redes sociales mostraron agua cayendo desde el techo en la zona de llegadas nacionales, lo que generó sorpresa entre usuarios y reavivó cuestionamientos sobre las condiciones del inmueble.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el principal puerto aéreo de México. / AICM

¿Por qué hubo goteras y encharcamientos en el AICM?

El AICM confirmó que el ingreso de agua ocurrió la tarde del 7 de abril debido a la lluvia registrada en la zona.

A través de un comunicado, la administración del aeropuerto explicó que la filtración se presentó en un área específica de la Terminal 1 donde actualmente se realizan trabajos de mantenimiento.

Esta tarde a causa de la lluvia moderada que se registró en la zona nororiente de la Ciudad de México, se presentó el ingreso de aguas pluviales en el área llegadas nacionales de la Terminal 1, específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte de los trabajos de remodelación, sin que estos hechos interrumpieran la continuidad de las operaciones y los servicios en las terminales.

Autoridades del AICM atribuyeron el incidente a la lluvia registrada en el nororiente de la ciudad. / X

Videos muestran el momento de las filtraciones

En redes sociales, usuarios compartieron clips donde se observan escurrimientos constantes e incluso acumulación de agua en el piso, lo que algunos calificaron como “cascadas” dentro del aeropuerto.

Las imágenes fueron captadas principalmente en la zona de llegadas nacionales de la Terminal 1, una de las áreas con mayor flujo de pasajeros.

Usuarios captaron en video escurrimientos y encharcamientos dentro del aeropuerto capitalino. / RS

¿Se afectaron los vuelos en la Terminal 1?

Pese a lo aparatoso de las imágenes, el AICM aseguró que no se registraron afectaciones en las operaciones aéreas ni en los servicios a pasajeros.

De acuerdo con la autoridad aeroportuaria:

"No hubo reportes de incidentes mayores y el flujo de usuarios continuó con normalidad"

Asimismo, se indicó que personal del aeropuerto atendió la situación para retirar el agua acumulada y evitar riesgos.

El incidente reavivó cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura del AICM. / GOB MX
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
13:22 Mal y de malas: Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar
13:18 Suero vitaminado en Sonora: ¿quiénes son las víctimas mortales?
13:05 Afición de Chivas revienta a Richard Ledezma por "despreciar" a los seguidores
12:57 Gabriela Jáquez: la mexicana que conquistó la NCAA
12:55 ¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou
12:53 Enrique Cerezo rompe el silencio sobre los rumores de Julián Álvarez al Barcelona
12:44 Virginia Guillén bajo investigación en Pemex; Sheinbaum respalda indagatoria por fiesta de XV años con Belinda y J Balvin
12:38 Christian Nodal “recicla” frases de amor: comparan lo que dijo a Ángela Aguilar con Belinda
12:23 VIDEO: Así será el nuevo iPhone plegable y este es su precio
12:05 ¡ORGULLO MEXICANO! El nadador mexicano, David Olvera ha pasado a la historia al nadar en mar abierto mas de 80 kilómetros, cruzó de Cozumel a Cancún.
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Jugadores de Cruz Azul en lamentos durante el partido ante LAFC | MEXSPORT
Futbol
08/04/2026
Mal y de malas: Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar
Suero vitaminado en Sonora: ¿quiénes son las víctimas mortales?
Contra
08/04/2026
Suero vitaminado en Sonora: ¿quiénes son las víctimas mortales?
Afición de Chivas revienta a Richard Ledezma por "despreciar" a los seguidores
Futbol
08/04/2026
Afición de Chivas revienta a Richard Ledezma por "despreciar" a los seguidores
Gabriela Jáquez: la mexicana que conquistó la NCAA
Opinión
08/04/2026
Gabriela Jáquez: la mexicana que conquistó la NCAA
¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou
Futbol
08/04/2026
¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou
Enrique Cerezo rompe el silencio sobre los rumores de Julián Álvarez al Barcelona
Futbol
08/04/2026
Enrique Cerezo rompe el silencio sobre los rumores de Julián Álvarez al Barcelona