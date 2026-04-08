Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Israel bombardea Beirut, pese a acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La capital del Líbano quedó destruida en algunas zonas/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:36 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las imágenes de la capital del Líbano muestran destrucción y decenas de personas afectadas

Israel lanzó una serie de bombardeos contra zonas densamente pobladas en el centro de Beirut, capital de Líbano, sin previo aviso, horas después de que se anunciara un alto al fuego en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.


De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, el ataque dejó decenas de muertos y cientos de heridos, en una estimación preliminar tras la ofensiva aérea registrada la tarde del miércoles.

Decenas de edificios quedaron destrozados tras los bombardeos de Israel/AP

Ataque masivo en menos de 10 minutos

El ejército israelí calificó la operación como el mayor ataque coordinado en la guerra actual, al asegurar que fueron impactados más de 100 objetivos de Hezbollah en apenas 10 minutos.


Los bombardeos alcanzaron no solo el centro de Beirut, sino también el sur de Líbano y el valle oriental del Beká, en una ofensiva simultánea que generó múltiples columnas de humo en distintas zonas.

Alto al fuego no incluía conflicto con Hezbollah

Tras el anuncio del acuerdo, se generó una breve sensación de alivio entre la población libanesa, que rápidamente se transformó en pánico con el inicio de los ataques.


Israel había señalado previamente que el alto al fuego no se extendía a su guerra con Hezbollah en Líbano, aunque mediadores como Pakistán habían sostenido que el acuerdo sí contemplaba ese frente.

El saldo preliminar es de decenas de muertos y centenares de lesionados/AP

Impacto en zonas habitadas y desplazados

Los bombardeos alcanzaron edificios de apartamentos en áreas con alta concentración de civiles, incluidos espacios donde se refugian personas desplazadas por la guerra.


“Estos ataques ahora están en el corazón de Beirut… La mitad de los refugiados están en Beirut en esta zona”, dijo la ministra de Asuntos Sociales de Líbano, Haneed Sayed.


Las explosiones provocaron incendios y humo negro visible en varios puntos de la ciudad, interrumpiendo la actividad cotidiana en la capital.

En 10 minutos el Ejército de Israel logró alcanzar varios objetivos de Hezbollah/AP

Versiones encontradas sobre los objetivos

El ejército israelí informó que los ataques estuvieron dirigidos contra lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia de Hezbollah, y acusó a sus combatientes de intentar operar en zonas fuera de sus bastiones tradicionales.


Sin embargo, residentes y autoridades locales negaron que los edificios impactados correspondieran a objetivos militares, señalando que se trataba de zonas civiles.

Líbano plantea negociaciones; Israel no responde

Ante la escalada de violencia, el gobierno de Líbano reiteró su disposición para iniciar negociaciones con Israel y buscar el fin de las hostilidades.


“Hay llamadas y esfuerzos que se están realizando en este momento”, indicó Haneed Sayed, al referirse a contactos diplomáticos en curso.


Hasta ahora, Israel no ha respondido a esta propuesta, mientras continúan las tensiones en la región tras una ofensiva que marca un nuevo episodio en el conflicto con Hezbollah.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mundo
Últimos videos
Lo Último
13:18 Suero vitaminado en Sonora: ¿quiénes son las víctimas mortales?
13:05 Afición de Chivas revienta a Richard Ledezma por "despreciar" a los seguidores
12:57 Gabriela Jáquez: la mexicana que conquistó la NCAA
12:55 ¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou
12:53 Enrique Cerezo rompe el silencio sobre los rumores de Julián Álvarez al Barcelona
12:44 Virginia Guillén bajo investigación en Pemex; Sheinbaum respalda indagatoria por fiesta de XV años con Belinda y J Balvin
12:38 Christian Nodal “recicla” frases de amor: comparan lo que dijo a Ángela Aguilar con Belinda
12:23 VIDEO: Así será el nuevo iPhone plegable y este es su precio
12:05 ¡ORGULLO MEXICANO! El nadador mexicano, David Olvera ha pasado a la historia al nadar en mar abierto mas de 80 kilómetros, cruzó de Cozumel a Cancún.
12:01 Karol G revela temor a perder su visa por hablar de ICE en sus conciertos
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Suero vitaminado en Sonora: ¿quiénes son las víctimas mortales?
Contra
08/04/2026
Suero vitaminado en Sonora: ¿quiénes son las víctimas mortales?
Afición de Chivas revienta a Richard Ledezma por "despreciar" a los seguidores
Futbol
08/04/2026
Afición de Chivas revienta a Richard Ledezma por "despreciar" a los seguidores
Gabriela Jáquez: la mexicana que conquistó la NCAA
Opinión
08/04/2026
Gabriela Jáquez: la mexicana que conquistó la NCAA
¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou
Futbol
08/04/2026
¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou
Enrique Cerezo rompe el silencio sobre los rumores de Julián Álvarez al Barcelona
Futbol
08/04/2026
Enrique Cerezo rompe el silencio sobre los rumores de Julián Álvarez al Barcelona
Virginia Guillén bajo investigación en Pemex; Sheinbaum respalda indagatoria por fiesta de XV años con Belinda y J Balvin
Contra
08/04/2026
Virginia Guillén bajo investigación en Pemex; Sheinbaum respalda indagatoria por fiesta de XV años con Belinda y J Balvin