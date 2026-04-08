Israel bombardea Beirut, pese a acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Israel lanzó una serie de bombardeos contra zonas densamente pobladas en el centro de Beirut, capital de Líbano, sin previo aviso, horas después de que se anunciara un alto al fuego en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, el ataque dejó decenas de muertos y cientos de heridos, en una estimación preliminar tras la ofensiva aérea registrada la tarde del miércoles.

Decenas de edificios quedaron destrozados tras los bombardeos de Israel/AP

Ataque masivo en menos de 10 minutos

El ejército israelí calificó la operación como el mayor ataque coordinado en la guerra actual, al asegurar que fueron impactados más de 100 objetivos de Hezbollah en apenas 10 minutos.

Los bombardeos alcanzaron no solo el centro de Beirut, sino también el sur de Líbano y el valle oriental del Beká, en una ofensiva simultánea que generó múltiples columnas de humo en distintas zonas.

Alto al fuego no incluía conflicto con Hezbollah

Tras el anuncio del acuerdo, se generó una breve sensación de alivio entre la población libanesa, que rápidamente se transformó en pánico con el inicio de los ataques.

Israel había señalado previamente que el alto al fuego no se extendía a su guerra con Hezbollah en Líbano, aunque mediadores como Pakistán habían sostenido que el acuerdo sí contemplaba ese frente.

El saldo preliminar es de decenas de muertos y centenares de lesionados/AP

Impacto en zonas habitadas y desplazados

Los bombardeos alcanzaron edificios de apartamentos en áreas con alta concentración de civiles, incluidos espacios donde se refugian personas desplazadas por la guerra.

“Estos ataques ahora están en el corazón de Beirut… La mitad de los refugiados están en Beirut en esta zona”, dijo la ministra de Asuntos Sociales de Líbano, Haneed Sayed.

Las explosiones provocaron incendios y humo negro visible en varios puntos de la ciudad, interrumpiendo la actividad cotidiana en la capital.

En 10 minutos el Ejército de Israel logró alcanzar varios objetivos de Hezbollah/AP

Versiones encontradas sobre los objetivos

El ejército israelí informó que los ataques estuvieron dirigidos contra lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia de Hezbollah, y acusó a sus combatientes de intentar operar en zonas fuera de sus bastiones tradicionales.

Sin embargo, residentes y autoridades locales negaron que los edificios impactados correspondieran a objetivos militares, señalando que se trataba de zonas civiles.

Líbano plantea negociaciones; Israel no responde