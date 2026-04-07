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Trump lanza amenaza a Irán: “Una civilización morirá esta noche”

Trump está decidido a acabar con el pueblo de Irán/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:04 - 07 abril 2026
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El presidente de Estados Unidos quiere que Irán reabra el estrecho de Ormuz, fundamental para la exportación de petróleo al mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, inició el día con un mensaje que sacudió al mundo.


A través de redes sociales, lanzó una contundente advertencia hacia Irán, luego de que este país se niega a abrir el estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte mundial de petróleo: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”.

Trump ha endurecido el discurso contra el régimen de Irán/AP

Amenaza de ataque si no hay acuerdo

Mediante su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario aseguró que, de no alcanzarse un acuerdo en las próximas horas, ordenará un ataque contra el régimen iraní esa misma noche (tiempo de Estados Unidos).


Según Trump, dicho régimen se ha caracterizado durante los últimos 47 años por “extorsión, corrupción y muerte”.

Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionario maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?

Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, se lee en el mensaje publicado por Trump.
El conflicto actual se enfoca en el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán pese a ser clave para el envío de petróleo al mundo/Pixabay

Respuesta de Irán al ultimátum

Previo a este mensaje, y en respuesta a un ultimátum lanzado por Trump en días previos, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró en redes sociales que su país está dispuesto a defenderse.

Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán”, escribió el mandatario.
Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora/AP

Cuenta regresiva para una posible escalada

Mientras se cumple el plazo establecido por Trump —hoy martes a las 8:00 PM (tiempo del este de Estados Unidos), es decir, 6:00 PM tiempo del centro de México—, se reportan ataques coordinados de Estados Unidos contra infraestructura estratégica de Irán.


Entre los objetivos mencionados se encuentran:

  • Puentes clave

  • Red ferroviaria nacional

  • Principal centro de exportación de crudo en la isla de Kharg.

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