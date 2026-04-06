LAFC vs Cruz Azul: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de de la Concachampions?

El Los Angeles FC recibirá al Cruz Azul en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. El partido está programado para el 7 de abril de 2026 a las 20:00 horas. Ambos equipos buscarán la victoria en este importante duelo continental que podría definir su futuro en la competición.

El Los Angeles FC llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los angelinos aplastaron al Orlando City por 6:0 (05.04.2026) en la MLS, empataron sin goles contra Austin FC (22.03.2026), vencieron a LD Alajuelense a domicilio por 1:2 (18.03.2026) en la Liga de Campeones, derrotaron al St. Louis City por 2:0 (15.03.2026) y empataron 1:1 con Alajuelense (11.03.2026) en el partido de ida. Por su parte, Cruz Azul muestra un rendimiento irregular con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La Máquina cayó ante Pachuca por 1:2 (05.04.2026) en la Liga MX, empató 1:1 con Mazatlán FC (21.03.2026), igualó 1:1 contra Monterrey (18.03.2026) en la Liga de Campeones, empató 2:2 frente a los Pumas de la UNAM (15.03.2026) y logró una importante victoria a domicilio por 2:3 ante Monterrey (11.03.2026) en el torneo continental.

En el único enfrentamiento previo entre estos equipos, Los Angeles FC se impuso por 2:1 a Cruz Azul el 17 de diciembre de 2020 en el marco de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este antecedente favorable para el equipo estadounidense podría darles confianza de cara al próximo duelo, aunque han pasado más de cinco años desde aquel encuentro y ambos equipos han experimentado cambios significativos en sus plantillas.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

Denis Bouanga se presenta como la gran figura del Los Angeles FC. El delantero ha sido fundamental en el ataque del equipo californiano, destacándose por su capacidad goleadora y su habilidad para desequilibrar defensas rivales. Su velocidad y definición serán armas importantes para los locales en este encuentro. Por parte de Cruz Azul, Agustín Palavecino emerge como el jugador más destacado. El mediocampista argentino aporta creatividad y visión de juego al equipo mexicano, siendo el encargado de generar las jugadas ofensivas. Su capacidad para filtrar pases y su buen manejo de balón lo convierten en una pieza clave para La Máquina en su visita a Los Ángeles.

Trofeo de la Concachampions | IMAGO7

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER LAFC VS CRUZ AZUL?