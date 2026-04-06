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Futbol

Dios, la clave de su regreso, confiesa Uriel Antuna

El Brujo se hizo presente en el encuentro disputado en el Estadio Akron, su excasa
René Tovar
René Tovar 12:14 - 06 abril 2026
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El extremo de Pumas rompió una larga racha sin gol y ante su antiguo club registró su primera anotación como auriazul

Uriel Antuna dio "gracias y la honra a Dios" por el momento que vive con los Pumas, luego de la anotación que le hizo a las Chivas en el Estadio Akron de Guadalajara.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

​"La paciencia fue gracias a Él; me refugié en Él y he ido de menos a más en un Pumas que se 've diferente', que se ven las ganas de ir por algo más. Estoy contento de estar acá y crecer todos juntos".

​El ex-Chiva calificó en entrevista con Fox un juego difícil. Recordó que el Guadalajara es primer lugar del campeonato.

"Nos empataron, pero vamos por buen paso. Estamos para competir contra cualquier equipo y en cualquier cancha". Sobre la marcación del árbitro, consideró que la decisión ya estaba tomada. "Me quedo con el funcionamiento del equipo; estamos todos unidos, todos juntos y nos estamos preparando para algo mucho más grande".

Antuna habló sobre la buena influencia de Efraín Juárez con el equipo y expuso que les ha transmitido confianza, idea de juego y esa garra que caracteriza a Pumas, la cual, dado que él salió de sus filas, se refleja.

Uriel Antuna y Efraín Juárez en el partido de Atlas ante Pumas | IMAGO 7
Uriel Antuna y Efraín Juárez en el partido de Atlas ante Pumas | IMAGO 7

"Nos vemos más sólidos, con una idea muy clara; así son este tipo de partidos y hay que seguir creciendo para clasificar a la Liguilla e ir por otras cosas más", sostuvo Antuna después del enfrentamiento contra Chivas.

ANTUNA Y SU RESPETO A CHIVAS

Por otro lado, Uriel Antuna también habló sobre el 'no festejo' tras el gol a su exequipo, confirmando que fue un acto de respeto a la afición y el escudo que defendió durante varias temporadas.

"El no celebrarlo. Es un respeto para Chivas. Obviamente, en su momento cometí un error. Los equipos grandes creo que se respetan, aunque todos prácticamente se respetan. Al jugar acá, obviamente en algún tipo de frustración seguramente cometí ese error y, bueno, ya lo dije cuando estuve en Cruz Azul: le pido disculpas a la afición, a todos, por festejar de esa manera. Creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande, que se merece respeto, y hoy no fue la excepción, obviamente",
Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7
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