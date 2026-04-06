Antuna se disculpa con Chivas por festejos del pasado

El futbolista de Pumas, Uriel Antuna, ofreció una disculpa pública a la afición de las Chivas por un festejo pasado que consideró inapropiado, reconociendo que actuó desde la frustración y sin dimensionar el respeto que merece la institución Rojiblanca. El atacante mexicano admitió que su comportamiento no fue el correcto, especialmente tratándose de un club de la magnitud de Chivas.

"El no celebrarlo. Es un respeto para Chivas. Obviamente, en su momento cometí un error. Los equipos grandes creo que se respetan, aunque todos prácticamente se respetan. Al jugar acá, obviamente en algún tipo de frustración seguramente cometí ese error y, bueno, ya lo dije cuando estuve en Cruz Azul: le pido disculpas a la afición, a todos, por festejar de esa manera. Creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande, que se merece respeto, y hoy no fue la excepción, obviamente", comentó.

Uriel Antuna pide disculpas por el gol anotado al Rebaño | MEXSPORT

Antuna también reflexionó sobre su paso por el conjunto tapatío, aceptando que no cumplió con las expectativas que se generaron a su llegada

"Obviamente es parte del crecimiento. Llegué muy joven, vas aprendiendo cosas, vas madurando. Obviamente, por x o y razón, no me fue como yo hubiera querido, como la gente hubiera querido, por realmente la cifra que se pagó por mí. Y bueno, lo asumo, obviamente no me fue bien", agregó.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Finalmente, el jugador universitario reiteró su compromiso con el trabajo y su desarrollo profesional, asegurando que sigue enfocado en mejorar dentro y fuera de la cancha:

"Nuevamente pido una disculpa, porque yo desde el primer momento siempre me he caracterizado por seguir trabajando, por estar dando el máximo de mí. No fue la excepción en Chivas, no fue la excepción en Cruz Azul, no fue la excepción en Tigres. Siempre he estado trabajando en mí, en seguir madurando, en seguir creciendo como futbolista y como persona. Y obviamente creo que las personas que siguen trabajando de esa manera, al final de cuentas, se dan los resultados. El tema es tener paciencia para que ese resultado llegue", concluyó.