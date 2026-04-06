Efraín Juárez se siente feliz con Pumas tras dejar ir la victoria ante Chivas

Pumas no logró concretar la victoria sobre Chivas en el Estadio Akron, pese a tener la ventaja de dos goles la mayor parte del encuentro. Ante ello, Efraín Juárez aseguró sentirse tranquilo y feliz con sus jugadores por el rendimiento mostrado.

¿Qué dijo Efraín Juárez tras el empate ante Chivas?

El conjunto felino ha ido de menos a más durante el torneo, pues empezó con demasiadas dudas por parte de la afición y de la opinión pública. Poco a poco, con resultados y buen funcionamiento, Pumas gusta especialmente a su entrenador.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

“Estoy feliz por ver a mi equipo jugar como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque siguen el plan de partido

Tácticamente, todo lo que pensamos en la semana nos salió. Contra un equipo que es el mejor en números y líder en casa, me siento muy feliz

El técnico mexicano le dio valor a las oportunidades que tuvo su equipo para sellar la victoria, como la de Rodrigo López y la de Adalberto Carrasquilla, las cuales pudieron cambiar la historia del encuentro. Juárez también abordó el tema del duro calendario que ante Chivas culminó.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Tenemos el 3 a 0 de Rodri (López), el 3 a 1 con Carrasquilla y, al final, con la decisión del árbitro, que siempre respetamos: a veces te da, a veces te quita, pero me siento feliz

Estoy tranquilo porque, cuando veías el calendario a principio de torneo y se venía Toluca, Cruz Azul, América y Chivas en cinco semanas, mucha gente nos daba por muertos. Y hoy seguimos ahí

Somos el mismo equipo que empezaba contra Querétaro, que habíamos empatado en casa y mucha gente seguía con dudas. Somos ese equipo trabajador, humilde, metedor, y estoy tranquilo en ese aspecto

Pumas gana 0-2 al descanso | MexSport

Efraín Juárez no habla del arbitraje

La polémica fue un ingrediente que no faltó en un duelo de alta intensidad, ya que la entrada de Rodrigo López en el primer tiempo fue una de las más señaladas, al considerar que ameritaba una tarjeta roja. Por otro lado, el penalti cometido por Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado también generó controversia. Efraín Juárez se mantuvo en su línea: no hablar del arbitraje.

Del arbitraje nunca hablo. Son humanos; a veces te da, a veces te quita. Del arbitraje, nada, nunca. Nunca han escuchado una declaración mala mía del arbitraje y nunca será así

Rubén Duarte cayendo sobre el "Piojo" Alvarado y penal para Chivas | MEXSPORT