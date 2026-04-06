Chivas le roba el triunfo a Pumas con un agónico empate en el Akron

La maldición continúa en Guadalajara. Chivas volvió a mostrar carácter y, a base de corazón y empuje, rescató un empate 2-2 frente a Pumas con un agónico gol de penal de Armando González en los minutos finales. El Rebaño se mantiene invicto en casa y, de paso, prolongó la mala racha de los universitarios en Guadalajara.

Guadalajara sigue en la cima de la tabla y firmó un empate con sabor a oro, luego de un primer tiempo para el olvido. Fue una prueba exigente para Gabriel Milito y sus dirigidos, de cara a la fase final del campeonato.

Armando "La Hormiga" González anotando ante Pumas | MEXSPORT

Pumas plantó cara y se adelantó

El primer aviso llegó por conducto de Roberto Alvarado, quien encabezó un contragolpe que terminó con un disparo desviado. Pumas respondió poco después con un remate de Juninho que no logró conectar de buena forma y se fue por encima del arco defendido por Raúl Rangel.

Aunque Chivas comenzó a asentarse mejor en el campo, las imprecisiones le costaron caro. Pumas aprovechó un desajuste defensivo: Juninho dejó atrás a Campillo y Castillo con dos sutiles ‘sombreritos’ y asistió a Uriel Antuna, quien sacó un potente disparo cruzado para el 0-1, silenciando el Estadio Akron.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

El ‘Brujo’ optó por no celebrar y ofreció disculpas a la afición rojiblanca, mientras que Juninho sí festejó con intensidad ante la tribuna.

Cierre frenético en campo mundialista

Chivas buscó reaccionar de inmediato. Ledezma mandó un centro al segundo poste que Armando González no logró rematar, ahogando el grito de gol. El Guadalajara insistía, pero se topó con la figura de Keylor Navas, quien primero detuvo un disparo de la ‘Hormiga’ González y luego un remate de Efraín Álvarez, firmando intervenciones espectaculares.

La situación se complicó aún más para los locales en una jugada a balón parado. Tras un centro al área y una desatención defensiva, José Castillo terminó enviando el balón a su propia portería para el 0-2 de Pumas. El gol desató festejos efusivos de los visitantes y también tensión en el campo, con empujones entre Nathan Silva y la ‘Hormiga’, que terminaron en amonestación para ambos.

Para la segunda mitad, Chivas movió sus piezas con el ingreso de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda en busca de mayor profundidad ofensiva. Sin embargo, la ansiedad se apoderó del equipo, que abusó de los centros sin encontrar claridad ante la sólida defensa rival.

La insistencia finalmente tuvo recompensa. Diego Campillo envió un centro preciso al segundo poste, donde apareció Armando González para conectar de cabeza y poner el 1-2, encendiendo al Estadio Akron y devolviendo la esperanza a la afición rojiblanca.

Cuando el partido agonizaba, el VAR intervino para señalar un penal a favor de Chivas. Armando González asumió la responsabilidad y no falló desde los once pasos, sellando el 2-2 definitivo y desatando la euforia en Guadalajara con un empate que supo a victoria.