¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas

Llegó el primero para el 'Brujo'. Uriel Antuna se estrenó como goleador de Pumas en un escenario inmejorable, ante Chivas en el Estadio Akron. Además, el atacante mexicano aplicó la ley del ex.

¿Cómo fue el gol de Antuna ante Chivas?

Después de recibir abucheos desde su salida al calentamiento hasta cada toque de balón en el transcurso del encuentro, Uriel Antuna aprovechó el pase de Juninho, quien después de un par de sombreritos encontró al 'Brujo' que definió de manera correcta para abrir el marcador sobre el minuto 21.

Antuna tuvo una polémica salida de Chivas, luego de una mala relación con la afición que dejó de confiar en él. En su paso por Cruz Azul también le anotó al Rebaño y, en ese momento, festejó, lo que provocó indignación entre los seguidores rojiblancos.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Antuna no festeja el gol ante Chivas

En esta ocasión, Antuna decidió no festejar su tanto en el Estadio Akron, y en lugar de ello hizo un gesto para pedirle perdón a la afición. Incluso, el 'Brujo' ya había prometido desde su estancia en Cruz Azul que no le iba a volver a celebrar a su ex equipo.

Uriel Antuna llegó a Universidad Nacional apenas en este torneo y poco a poco ha podido sumar minutos. A pesar de no haber dado sus mejores actuaciones, Efraín Juárez le da el voto de confianza y ante Chivas, el de Gómez Palacio así responde.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Antuna rompió la sequía de casi un año sin anotar. La última anotación del atacante fue el 8 de abril de 2025, en los Cuartos de Final de Vuelta de Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy, cuando aún jugaba para Tigres.

Pumas continúa con una sobresaliente racha de 19 partidos consecutivos con gol, una señal de la confianza que tienen los atacantes del club, y una esperanza de poder llevarse los tres puntos de la casa del líder del torneo.