¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas

El conjunto de Club Universidad Nacional ya se encuentra en el Estadio Akron para disputar el duelo más atractivo de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX ante Las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Con ambiente encendido en tierras tapatías, el equipo universitario arribó concentrado y listo para encarar un compromiso clave en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Duelo clave para ambos equipos

El partido entre Guadalajara y Pumas promete intensidad de principio a fin, con dos de los mejores equipos de lo que llevamos del Clausura 2026.

Jugadores de Pumas celebran con Robert Morales tras el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7