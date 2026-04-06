¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
El conjunto de Club Universidad Nacional ya se encuentra en el Estadio Akron para disputar el duelo más atractivo de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX ante Las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Con ambiente encendido en tierras tapatías, el equipo universitario arribó concentrado y listo para encarar un compromiso clave en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.
¡Llegamos al Akron!🏟️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Piy5V5LmoB— PUMAS (@PumasMX) April 6, 2026
Duelo clave para ambos equipos
El partido entre Guadalajara y Pumas promete intensidad de principio a fin, con dos de los mejores equipos de lo que llevamos del Clausura 2026.
Pumas buscará dar el golpe como visitante, algo que no logra desde 2018, mientras que Chivas intentará hacer pesar su casa ante su afición en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del campeonato. Los Rojiblancos ya están matemáticamente clasificados a “la fiesta grande del futbol mexicano”.