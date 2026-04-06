Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas

Pumas llegando al Akron para enfrentar a Chivas | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:04 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pumas ya pisa territorio rojiblanco en lo que será el mejor enfrentamiento de la Jornada

El conjunto de Club Universidad Nacional ya se encuentra en el Estadio Akron para disputar el duelo más atractivo de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX ante Las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Con ambiente encendido en tierras tapatías, el equipo universitario arribó concentrado y listo para encarar un compromiso clave en sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Duelo clave para ambos equipos

El partido entre Guadalajara y Pumas promete intensidad de principio a fin, con dos de los mejores equipos de lo que llevamos del Clausura 2026.

Jugadores de Pumas celebran con Robert Morales tras el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Pumas celebran con Robert Morales tras el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Pumas buscará dar el golpe como visitante, algo que no logra desde 2018, mientras que Chivas intentará hacer pesar su casa ante su afición en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del campeonato. Los Rojiblancos ya están matemáticamente clasificados a “la fiesta grande del futbol mexicano”.

Últimos videos
Lo Último
21:04 ¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
20:52 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
20:48 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Ley del ex! Uriel Antuna anota su primer gol con Pumas ante Chivas
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Futbol Nacional
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en el Akron
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
Futbol
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari