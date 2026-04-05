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Futbol

"Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas

En Infiltrados se revelaron las razones del porqué el delantero de las Chivas está cerca de quedar fuera de la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:45 - 05 abril 2026
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El delantero del Rebaño Sagrado explicó una de las claves por las que el equipo se encuentra como primer lugar

Indudablemente, uno de los jugadores más importantes de Chivas en el Clausura 2026 ha sido Armando González, quien por ahora se encuentra a tan solo un gol del liderato de goleo que por el momento mantiene Joao Pedro.

El mexicano ha sido incluso parte de la Selección Mexicana, aunque hay posibilidades reales de quedarse fuera por la presencia de Germán Berterame y el regreso de Santi Giménez. En cuanto a su club, 'Hormiga' recientemente dio declaraciones acerca de los nombres importantes en el cuadro rojiblanco.

Hormiga festejando uno de sus goles del Clausura 2026 en el Estadio Akron | MexSport

"Nadie es más que nadie"

Hormiga González fue uno de los más recientes invitados a un podcast original de Chivas, dentro del cual habló de sus inicios como futbolista profesional, en los cuales tuvo algunas complicaciones que por poco no lo hacen llegar a la Primera División.

Cuando llegó el turno de una pregunta acerca de los líderes del equipo, Armando sí dio algunos nombres, pero no dudó en mencionar que una de las principales características en las Chivas de Gabriel Milito es el trabajo en equipo.

Romo que es nuestro capitán, 'Oso' siempre está también muy atento de todo el grupo, Govea, Dani (Aguirre) también habla mucho, Richie con su intensidad motiva, Efra con esa claridad que da. La verdad todos tienen un poco de acción en el grupo porque todos vamos para el mismo lado, pero el líder es Romo
Hormiga González como el invitado más reciente del podcast de Chivas | Captura YouTube Chivas

Armando tampoco dejó de lado a uno de sus compañeros en el ataque como lo es Ángel Sepúlveda, quien actualmente vive una segunda etapa con Chivas después de haber pasado por Cruz Azul, situación que Hormiga considera le ha ayudado bastante para aportar al plantel que tienen actualmente.

¿Qué viene para Hormiga y Chivas?

El Guadalajara será el equipo encargado de cerrar la Jornada 13 del Clausura 2026 cuando reciba a Pumas en el Estadio Akron en un duelo que ha levantado expectativa por el buen momento que viven ambos clubes, los Rojiblancos como primer lugar y los Auriazules como uno de los equipos que menos partidos han perdido en el campeonato.

La Hormiga González hasta antes del inicio del partido ante los universitarios cuenta con un total de 10 goles, solamente uno por debajo de Joao Pedro de Atlético San Luis que le anotó a Rayados en el 'Gigante de Acero' para ampliar su cuota a 11.

'Hormiga' González | MEXSPORT

A pesar de que algunos rumores ya lo colocan fuera de la Copa del Mundo, González buscará tener un cierre a la altura de las expectativas para poder ser bicampeón de goleo y así tratar de llamar la atención de Javier Aguirre, aunque sigue pareciendo muy difícil que pueda llegar a la convocatoria final con Santiago Giménez recuperado.

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