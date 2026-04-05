Armando González confiesa que no le gusta que le digan ‘El Otaku del gol’

Una de las mayores promesas y ahora una realidad del futbol mexicano es sin duda Armando ‘Hormiga’ González, delantero de las Chivas y actual campeón de goleo de la Liga MX, quien recientemente apareció en un podcast donde dio detalles ‘íntimos’ sobre él, uno de ellos sobre sus apodos.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

¿Qué dijo la Hormiga?

El dorsal ‘34’ del Guadalajara apareció en el podcast oficial de las Chivas. Durante su charla, el jugador de 22 años confesó que no le agrada demasiado que le digan el ‘Otaku del gol’, confesando que el apodo inició por unas burlas en las inferiores del equipo rojiblanco.

No es que no me guste, me gusta más Hormiga. Al principio me incomodaba un poco porque me hacían mucha burla, la primera vez que me la dijeron fue en la 23 y me hacían burla, decían que no me bañaba, que me daban miedo las mujeres”, confesó Armando González.

Armando González tras el golpe | IMAGO7

Pese al contexto de su apodo, el delantero rojiblanco aseguró que ya comenzó a aceptar el apodo, pues la mayoría que se refiere a él como el Otaku del gol lo hacen con cariño y no en tono de burla, lo que hizo que poco a poco las cosas fueran cambiando.

Si te dicen otaku pues piensas en los que se disfrazan y hacen todo ese rollo, pero yo no soy así, entonces era algo que me molestaba, pero es algo que vas recibiendo y ya ahorita se que las personas lo dicen con cariño”, añadió.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

El mejor delantero de la Liga MX

Armando González vive uno de los mejores momentos de su joven carrera, pues con solo un par de torneos en Primera División, el originario de Celaya ya se convirtió en un referente del cuadro que dirige Gabriel Milito.

Sus destacadas actuaciones durante el Apertura 2025, aunado a los goles en el Clausura 2026 hicieron que la Hormiga llenara los ojos de Javier ‘vasco’ Aguirre, por lo que también fue convocado con la Selección Mexicana, donde ya logró anotar una vez y que ahora busca meterse a la lista final para la próxima Copa del Mundo.