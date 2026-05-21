¿Rubén Rocha Moya tiene ficha roja de la Interpol? Claudia Sheinbaum aclara su situación

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos, cuentan con ficha roja de la Interpol derivada de las órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno estadounidense.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria federal explicó que las alertas internacionales fueron activadas luego de que Estados Unidos iniciara procesos legales contra varios políticos y exservidores públicos de Sinaloa presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado.

Rubén Rocha Moya ahora es buscado por la Interpol, afirma la presidenta Sheinbaum / FB: @RochaMoyaR

Aunque Sheinbaum aclaró que el gobierno mexicano no tiene una obligación legal de mantener vigilancia especial sobre ellos dentro del país, reconoció que sí existe el riesgo de ser detenidos en caso de abandonar territorio nacional.

“La Fiscalía, como saben, abrió una investigación. Pues, ellos desarrollarán su investigación. Pero no hay, digamos, no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna con las otras personas. Pero, entonces, tampoco saben si han salido del país. Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos”, declaró.

La Jefa del Ejecutivo expuso que el Gobernador con licencia está en Sinaloa / FB: @RochaMoyaR

¿Qué significa tener ficha roja de Interpol?

La presidenta explicó que las órdenes emitidas por Estados Unidos provocaron la activación de las llamadas “fichas rojas” de Interpol, un mecanismo internacional utilizado para localizar y detener personas buscadas por distintos países.

“Eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte del Interpol. Eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”, agregó Sheinbaum.

Con esto, cualquier movimiento internacional de los implicados podría derivar en detenciones fuera de México si las autoridades locales deciden colaborar con el requerimiento estadounidense.

Si el Gobernador con licencia por Sinaloa sale del país podría ser detenido por Estados Unidos / FB: @RochaMoyaR

Las declaraciones de la presidenta se dan en medio del escándalo político generado tras las acusaciones lanzadas por Washington contra funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya?

Durante la conferencia, Sheinbaum también fue cuestionada directamente sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa: “Sí, entiendo que sí. Está en Sinaloa, está en su casa. Su casa”, respondió.

Además, confirmó que Rocha Moya aún mantiene resguardo de seguridad proporcionado por la Guardia Nacional, aunque aclaró que este tipo de protección no depende directamente de la Presidencia de la República.

El Gobierno Federal no tiene la obligación de vigilar al morenista, dijo la mandataria / FB: @RochaMoyaR

“Entiendo que hay vigilancia como hay para cualquier persona que la solicita, y a partir de una evaluación de riesgo. Pero sí la tiene todavía. Sí, entiendo que sí”, manifestó.

La mandataria explicó que el procedimiento para otorgar seguridad federal se realiza mediante evaluaciones técnicas elaboradas por dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional o incluso Gobernación.

“No tengo información, pero pregunto, ¿cómo se hace esto para que, no es que lo decida la Presidenta? ¿Se solicita a través de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o directamente a la Secretaría de la Defensa? La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación, o a Secretaría de Gobernación hace una revisión de riesgo”, explicó.

También investigan a otros funcionarios de Sinaloa

El caso no involucra únicamente a Rubén Rocha Moya. Autoridades estadounidenses también han señalado a otros funcionarios y exfuncionarios ligados al gobierno sinaloense. Entre ellos aparece el senador morenista Enrique Inzunza, sobre quien Sheinbaum reconoció no tener información concreta respecto a si también cuenta con protección federal.

“Y también, no sé si el senador Insunza ha solicitado también el resguardo a la guardia nacional y si se le otorgó”, dijo.