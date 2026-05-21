Nolan Smith Jr. corredor de Eagles es arrestado en Georgia

El rusher de los Eagles en la NFL, Nolan Smith Jr., fue arrestado la semana pasada en Georgia por conducir a 135 mph (217 km/h) en una zona de 70 mph (112 km/h), informaron las autoridades.

Smith, quien jugó para la Universidad de Georgia, fue citado por exceso de velocidad y conducción peligrosa, así lo informó la Oficina del Sheriff del Condado de Twiggs el jueves. El jugador pagó la fianza y fue liberado poco después de su arresto el 15 de mayo.

Philadelphia Eagles | AP

Smith, originario de Savannah, Georgia, fue seleccionado por los Eagles en el pick número 30 del draft de la NFL de 2023. Acumula 25 golpes al mariscal de campo (quarterback hits), 10.5 capturas (sacks), 2 balones sueltos forzados y 2 recuperados a lo largo de 3 temporadas.

Un pilar en la postemporada

El defensivo jugó un papel crucial en el camino de los Eagles hacia el Super Bowl LIX, registrando 5 golpes al mariscal de campo y 4 capturas durante los playoffs. Es recordado por negarse a salir del partido en la victoria de los Eagles por 40-22 en el Super Bowl contra los Kansas City Chiefs, a pesar de haber sufrido un desgarro en el tríceps que más tarde requirió cirugía.

Philadelphia comienza sus actividades organizadas del equipo este martes. Smith tiene una cita en la corte programada para el 15 de julio, pero un representante de la oficina del sheriff señaló que no será necesario que se presente si paga sus multas.

Philadelphia Eagles, ganadores del Super Bowl LIX | AP

Smith es el caso más reciente de un jugador o exjugador de la Universidad de Georgia arrestado por infracciones de tránsito. Su compañero de equipo en los Eagles, Jalen Carter, recibió 12 meses de libertad condicional y una multa de 1,000 dólares en 2023 tras declararse no contest (no disputar los cargos) por los delitos menores de conducción temeraria y carreras clandestinas.