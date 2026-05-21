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Markwayne Mullin visita México y se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:03 - 21 mayo 2026
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La mandataria federal recibió en Palacio Nacional al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos junto al Gabinete de Seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves en Palacio Nacional al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en una reunión enfocada en la coordinación bilateral en materia de seguridad, migración y protección de connacionales mexicanos en territorio estadounidense.

Markwayne Mullin es el actual secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. / AP

¿De qué hablarán Sheinbaum y el funcionario de Estados Unidos?

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que uno de los principales objetivos del encuentro era mantener la cooperación entre ambos gobiernos bajo el entendimiento bilateral en seguridad que ambas administraciones han venido trabajando.

“Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad, y después ya se queda con el gabinete de seguridad trabajando.

Tras la reunión entre la presidenta y el funcionario estadounidense, está programada una mesa de trabajo privada entre integrantes del Gabinete de Seguridad federal y la comitiva encabezada por Mullin.

En el encuentro participarán el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; así como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la reunión se hablará sobre la coordinación entre ambos países en materia de seguridad. / AP

Primera visita de Markwayne Mullin a México como secretario

La reunión representa la primera visita oficial de Markwayne Mullin a México desde que asumió el cargo como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos el pasado 24 de marzo de 2026.

El funcionario estadounidense fue designado por el presidente Donald Trump para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia encargada de temas fronterizos, migratorios y de seguridad interior en ese país.

El funcionario estadounidense arribó alrededor de las 11:24 horas acompañado de un convoy de seguridad. / AP
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