Hello there! Ewan McGregor protagoniza video de la convocatoria de Escocia

La Selección de Escocia apostó por la originalidad para presentar su convocatoria rumbo al Mundial 2026. En medio de una tendencia en la que varios países han convertido sus listas en productos audiovisuales, el combinado dirigido por Steve Clarke recurrió a uno de sus rostros más reconocidos a nivel internacional: Ewan McGregor.

El actor escocés, famoso por interpretar a Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars, fue el encargado de anunciar a los 26 futbolistas elegidos para disputar la Copa del Mundo. La lista marca un momento especial para Escocia, que volverá a un Mundial después de 28 años de ausencia.

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Ewan McGregor le pone sello escocés a la lista mundialista

La aparición de McGregor no pasó desapercibida entre los aficionados, pues su figura conecta tanto con el cine internacional como con la identidad cultural de Escocia. Aunque muchos lo ubican por su paso por Star Wars, en su país también es ampliamente recordado por Trainspotting, película de 1996 que lo ayudó a consolidarse como una de las figuras escocesas más reconocidas de su generación.

La elección del actor parece tener una carga simbólica, pero también un toque de ironía. Trainspotting, dirigida por Danny Boyle, se convirtió en una obra de culto y su protagonista, Mark Renton, quedó asociado a una mirada ácida, incómoda y satírica sobre distintos aspectos de la sociedad escocesa, incluido el patriotismo.

Escocia mezcla futbol, cine e identidad rumbo al Mundial 2026

El anuncio también llega en un contexto de alta expectativa para la Tartan Army, que disputará su primera Copa del Mundo desde Francia 1998. Steve Clarke mantuvo una base reconocible en su convocatoria e incluyó nombres como Craig Gordon, Scott McTominay, John McGinn y Andy Robertson, además de algunos llamados que generaron conversación en la prensa británica.

Con McGregor como presentador, Escocia logró que su lista mundialista trascendiera lo deportivo y se volviera tema de conversación entre aficionados al futbol y al cine. Entre la nostalgia de Trainspotting, el peso cultural de Star Wars y la ilusión por volver al escenario más importante del balompié, la convocatoria escocesa terminó por convertirse en una de las presentaciones más llamativas rumbo al Mundial 2026.