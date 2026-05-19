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Futbol

Mundial 2026: Escocia lanza convocatoria con portero de 43 años

Escocia anuncia convocatoria l X:ScotlandNT
Associated Press (AP) 10:37 - 19 mayo 2026
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La Selección jugará su primera Copa del Mundo en 28 años

A sus 43 años, el arquero escocés Craig Gordon irá a la Copa del Mundo junto a compañeros que ni siquiera habían nacido cuando debutó con la selección en 2004.El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, anunció el martes una convocatoria de 26 jugadores para el primer Mundial del país en 28 años.

Gordon figura dentro de los tres guardametas que, en conjunto, apenas disputaron cuatro partidos de liga con sus clubes en toda la temporada. El arquero sería el segundo jugador de mayor edad en los 96 años de historia del Mundial si llega a atajar en Norteamérica, donde Escocia enfrentará a Brasil, Marruecos y Haití en el Grupo C.

Escocia vence 4-2 a Dinamarca y sella su boleto al Mundial | AP

El portero egipcio Essam El Hadary tenía 45 años cuando jugó el Mundial de 2018. Gordon jugó tres veces en enero con Hearts, que el sábado fue superado por Celtic en la última fecha de una electrizante lucha por el título de la liga escocesa. Ha estado lidiando con lesiones en el hombro.

Los otros dos arqueros, el probable titular Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers) también han estado en gran medida relegados en sus clubes. “Mientras los arqueros trabajen al máximo en los entrenamientos, sientes que pueden entrar y jugar durante varios partidos”, dijo. “Recibimos buenos informes de Hearts. Craig nos asegura que está completamente en forma. Y merece ir porque fue parte de la campaña de clasificación”, añadió sobre Gordon

“Mientras los arqueros trabajen al máximo en los entrenamientos, sientes que pueden entrar y jugar durante varios partidos”, dijo. “Recibimos buenos informes de Hearts. Craig nos asegura que está completamente en forma. Y merece ir porque fue parte de la campaña de clasificación”, añadió sobre Gordon

Escocia le quita el boleto a Dinamarca y los manda al repechaje | AP

¿Cuál es la juventud escocesa?

Clarke cuenta con dos opciones rápidas por las bandas. Ben Gannon-Doak tiene 20 años y milita con el Bournemouth de la Liga Premier. Findlay Curtis, de 19, impresionó en los últimos meses con Kilmarnock tras llegar cedido por Rangers.

También fue convocado Lawrence Shankland, el capitán de Hearts que liderará el ataque cuando Escocia debute en el Mundial contra Haití el 14 de junio en Boston.

Escocia, que nunca ha superado la fase de grupos en ocho mundiales anteriores, se medirá después con Marruecos en Boston y cerrará el grupo ante Brasil en Miami el 24 de junio.

Escocia clasifica al Mundial 2026 | AP

Talento de la Serie A

Scott McTominay, pilar del Napoli, encabeza un excelente grupo de mediocampistas que juegan en clubes italianos. Pero Clarke sorprendió al tomar en cuenta a Lennon Miller, de 19 años y ficha de Udinese.

Clarke señaló que tuvo “cinco conversaciones muy difíciles” con jugadores que se unieron al plantel para los amistosos de marzo, pero que no fueron seleccionados el martes: “Y creo que, como Lennon es tan joven, probablemente fue la más difícil”, expresó.

Entre los defensores centrales figuran John Souttar, cuyo hermano menor Harry Souttar podrá disputar con Australia su segundo Mundial consecutivo, y Dom Hyam. El capitán del seleccionado es Andy Robertson, el veterano lateral izquierdo de Liverpool que dejará Anfield tras la temporada.

Jugadores

Posiciones

Club actual

Angus Gunn

Arquero

Nottingham Forest

Craig Gordon

Arquero

Heart of Midlothian

Liam Kelly

Arquero

Rangers

Aaron Hickey

Defensor

Brentford

Nathan Patterson

Defensor

Everton

Andy Robertson

Defensor

Liverpool

Kieran Tierney

Defensor

Celtic

Grant Hanley

Defensor

Hibernian

Jack Hendry

Defensor

Al-Ettifaq

John Souttar

Defensor

Rangers

Scott McKenna

Defensor

Dinamo Zagreb

Dom Hyam

Defensor

Wrexham

Anthony Ralston

Defensor

Celtic

Scott McTominay

Mediocampista

Napoli

John McGinn

Mediocampista

Aston Villa

Billy Gilmour

Mediocampista

Napoli

Ryan Christie

Mediocampista

Bournemouth

Lewis Ferguson

Mediocampista

Bologna

Kenny McLean

Mediocampista

Norwich

Ben Gannon-Doak

Mediocampista

Bournemouth

Findlay Curtis

Mediocampista

Rangers

Lawrence Shankland

Delantero

Heart of Midlothian

Lyndon Dykes

Delantero

Charlton

Ché Adams

Delantero

Torino

George Hirst

Delantero

Ipswich

Ross Stewart

Delantero

Southampton

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