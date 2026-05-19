Mundial 2026: Escocia lanza convocatoria con portero de 43 años
A sus 43 años, el arquero escocés Craig Gordon irá a la Copa del Mundo junto a compañeros que ni siquiera habían nacido cuando debutó con la selección en 2004.El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, anunció el martes una convocatoria de 26 jugadores para el primer Mundial del país en 28 años.
Gordon figura dentro de los tres guardametas que, en conjunto, apenas disputaron cuatro partidos de liga con sus clubes en toda la temporada. El arquero sería el segundo jugador de mayor edad en los 96 años de historia del Mundial si llega a atajar en Norteamérica, donde Escocia enfrentará a Brasil, Marruecos y Haití en el Grupo C.
El portero egipcio Essam El Hadary tenía 45 años cuando jugó el Mundial de 2018. Gordon jugó tres veces en enero con Hearts, que el sábado fue superado por Celtic en la última fecha de una electrizante lucha por el título de la liga escocesa. Ha estado lidiando con lesiones en el hombro.
Los otros dos arqueros, el probable titular Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers) también han estado en gran medida relegados en sus clubes. “Mientras los arqueros trabajen al máximo en los entrenamientos, sientes que pueden entrar y jugar durante varios partidos”, dijo. “Recibimos buenos informes de Hearts. Craig nos asegura que está completamente en forma. Y merece ir porque fue parte de la campaña de clasificación”, añadió sobre Gordon
“Mientras los arqueros trabajen al máximo en los entrenamientos, sientes que pueden entrar y jugar durante varios partidos”, dijo. “Recibimos buenos informes de Hearts. Craig nos asegura que está completamente en forma. Y merece ir porque fue parte de la campaña de clasificación”, añadió sobre Gordon
¿Cuál es la juventud escocesa?
Clarke cuenta con dos opciones rápidas por las bandas. Ben Gannon-Doak tiene 20 años y milita con el Bournemouth de la Liga Premier. Findlay Curtis, de 19, impresionó en los últimos meses con Kilmarnock tras llegar cedido por Rangers.
También fue convocado Lawrence Shankland, el capitán de Hearts que liderará el ataque cuando Escocia debute en el Mundial contra Haití el 14 de junio en Boston.
Escocia, que nunca ha superado la fase de grupos en ocho mundiales anteriores, se medirá después con Marruecos en Boston y cerrará el grupo ante Brasil en Miami el 24 de junio.
Talento de la Serie A
Scott McTominay, pilar del Napoli, encabeza un excelente grupo de mediocampistas que juegan en clubes italianos. Pero Clarke sorprendió al tomar en cuenta a Lennon Miller, de 19 años y ficha de Udinese.
Clarke señaló que tuvo “cinco conversaciones muy difíciles” con jugadores que se unieron al plantel para los amistosos de marzo, pero que no fueron seleccionados el martes: “Y creo que, como Lennon es tan joven, probablemente fue la más difícil”, expresó.
Entre los defensores centrales figuran John Souttar, cuyo hermano menor Harry Souttar podrá disputar con Australia su segundo Mundial consecutivo, y Dom Hyam. El capitán del seleccionado es Andy Robertson, el veterano lateral izquierdo de Liverpool que dejará Anfield tras la temporada.
Jugadores
Posiciones
Club actual
Angus Gunn
Arquero
Nottingham Forest
Craig Gordon
Arquero
Heart of Midlothian
Liam Kelly
Arquero
Rangers
Aaron Hickey
Defensor
Brentford
Nathan Patterson
Defensor
Everton
Andy Robertson
Defensor
Liverpool
Kieran Tierney
Defensor
Celtic
Grant Hanley
Defensor
Hibernian
Jack Hendry
Defensor
Al-Ettifaq
John Souttar
Defensor
Rangers
Scott McKenna
Defensor
Dinamo Zagreb
Dom Hyam
Defensor
Wrexham
Anthony Ralston
Defensor
Celtic
Scott McTominay
Mediocampista
Napoli
John McGinn
Mediocampista
Aston Villa
Billy Gilmour
Mediocampista
Napoli
Ryan Christie
Mediocampista
Bournemouth
Lewis Ferguson
Mediocampista
Bologna
Kenny McLean
Mediocampista
Norwich
Ben Gannon-Doak
Mediocampista
Bournemouth
Findlay Curtis
Mediocampista
Rangers
Lawrence Shankland
Delantero
Heart of Midlothian
Lyndon Dykes
Delantero
Charlton
Ché Adams
Delantero
Torino
George Hirst
Delantero
Ipswich
Ross Stewart
Delantero
Southampton
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