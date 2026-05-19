Wembanyama guió a los Spurs a la victoria ante el Thunder en las Finales del Oeste

La venganza de Victor Wembanyama llegó de inmediato. Los San Antonio Spurs vencieron al Oklahoma City Thunder 122-115 en doble prórroga para abrir las Finales de la Conferencia Oeste, en lo que ya se perfila como uno de los juegos más memorables de estos Playoffs. El Paycom Center fue escenario de una batalla descomunal que no encontró su veredicto hasta la medianoche.

Desde el primer cuarto quedó claro que la franquicia texana llegó a Oklahoma City a pelear de igual a igual. Los Spurs llegaron a dominar por diez puntos con 9:10 por jugarse en el tiempo reglamentario, pero desaprovecharon toda esa ventaja y sobrevivieron a un final frenético en el que el liderato cambió de manos dos veces y el marcador se empató en tres ocasiones en menos de dos minutos.

Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs en el partido contra Oklahoma City Thunder | AP

Wembanyama tuvo en sus manos la victoria al final del tiempo reglamentario, pero Chet Holmgren, segundo en la votación al Defensor del Año detrás del propio francés, logró bloquear su intento y mandó el partido a la primera prórroga. El Thunder creyó que lo tenía, pero la bestia no estaba dispuesta a marcharse sin su presa.

Con 26.3 segundos restantes en la primera prórroga y luego de un 7-0 de Oklahoma, Wembanyama encestó un triple histórico desde el logo en transición para empatar el partido. Los Thunder dejaron correr el tiempo y Gilgeous-Alexander buscó a Jalen Williams para un potencial triple de victoria, pero el tiro no entró, Dylan Harper atrapó el rebote y el partido se fue a una segunda prórroga.

Fue en el doble tiempo extra cuando Wembanyama decidió que ya era suficiente, sellando la victoria con un par de volcadas en el último minuto, una de ellas convertida en jugada de tres puntos tras el foul. Con 41 puntos, 24 rebotes y tres tapones en 49 minutos en cancha, el francés de 22 años se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Spurs con 40 puntos y 20 rebotes en un juego de playoffs, y pasó a Kareem Abdul-Jabbar como el más joven en lograrlo en toda la historia de la NBA.

Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs en el partido contra Oklahoma City Thunder | AP

Del lado de San Antonio, Dylan Harper fue el otro gran héroe con 24 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y siete robos, mientras que Stephon Castle sumó 17 puntos y Devin Vassell y Keldon Johnson aportaron 13 cada uno. Los Spurs jugaron todo el partido sin De’Aaron Fox, quien fue descartado por molestias en el tobillo derecho, una baja sensible que sin embargo no les impidió conquistar Oklahoma City.

Del lado perdedor, Alex Caruso encendió los ánimos del Thunder con 31 puntos saliendo desde la banca, la segunda mejor marca de su carrera, mientras Jalen Williams, que regresaba tras recuperarse de una lesión en el tendón de la corva, aportó 26 puntos. Gilgeous-Alexander, quien apenas dos días antes recibió su segundo MVP consecutivo, tuvo su peor primera mitad en porcentaje de tiro en casi tres años y terminó con 24 puntos en un insípido 7 de 23 en tiros de campo. La revancha de Wemby fue completa, contundente y para el recuerdo.