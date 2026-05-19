Los 5 mejores y 5 peores fichajes del Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX está entrando en su recta final y esta semana Cruz Azul y Pumas disputarán la gran final del futbol mexicano, luego de un torneo atípico marcado por las convocatorias a la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Entre los refuerzos que dejó el semestre destacan varios jugadores que lograron convertirse en piezas importantes para sus equipos, especialmente en Pumas, donde algunos futbolistas encontraron su mejor versión bajo el mando de Efraín Juárez.

Mientras tanto, América vivió la otra cara de la moneda. André Jardine apostó por futbolistas brasileños que conocía desde años atrás, pero ninguno logró responder a las expectativas en un semestre para el olvido en Coapa.

Los cinco mejores fichajes del Clausura 2026

Robert Morales: El delantero paraguayo atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de conquistar dos títulos consecutivos con Toluca, llegó a Pumas para reforzar la ofensiva universitaria y rápidamente se convirtió en uno de los hombres más importantes del equipo.

Robert Morales en celebración con Pumas en la Liguilla del Clausura 2026 | IMAGO 7

Morales disputó 21 encuentros entre Fase Regular y Liguilla, registrando ocho goles y dos asistencias, números fundamentales para que Pumas alcanzara la final del futbol mexicano.

Jordan Carrillo: Uno de los futbolistas más sorpresivos del torneo. El mediocampista mexicano llegó procedente de Santos Laguna con muchas dudas alrededor de su nivel, luego de no consolidarse en Torreón ni en su paso por Europa con el Sporting de Gijón.

Sin embargo, en Pumas encontró regularidad y confianza, debido a que Carrillo firmó el torneo más productivo de su carrera con seis goles y tres asistencias en 20 partidos. Además, apareció en los momentos importantes al anotarle a América en ambos partidos de Cuartos de Final y marcar el gol que eliminó a Pachuca en Semifinales.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

Brian Gutiérrez: El mexicoamericano llegó a Chivas procedente del Chicago Fire y rápidamente se convirtió en una de las apuestas más interesantes del Rebaño Sagrado.

A pesar de no superar los mil minutos disputados, logró aportar dos goles y dos asistencias, además de convencer a Javier Aguirre para ser considerado en la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Su crecimiento también se reflejó en el mercado, aumentando su valor de cinco a cinco millones y medio de dólares en apenas seis meses.

Agustín Palavecino: El mediocampista argentino llegó a Cruz Azul por petición de Nicolás Larcamón y terminó siendo uno de los jugadores más determinantes del semestre.

Palavecino aportó cinco goles y tres asistencias, además de convertirse en un futbolista clave en la generación ofensiva de La Máquina. Incluso, fue el encargado de marcar el tanto que le dio a Cruz Azul el pase a la final del Clausura 2026.

Agustin Palavecino tras anotar gol con Cruz Azul | MEXSPORT

Juninho Vieira: El delantero brasileño arribó a Pumas con la misión de fortalecer el ataque universitario y respondió desde sus primeros encuentros.

En 21 partidos registró ocho goles y cuatro asistencias, además de marcar en el partido de ida ante América, donde abrió el marcador de la serie.

Los peores fichajes del torneo

Raphael Veiga: El brasileño llegó al América como uno de los bombazos del torneo tras su paso por Palmeiras, con la expectativa de convertirse en el hombre creativo que necesitaban las Águilas.

Aunque comenzó el semestre como titular indiscutible, fue perdiendo protagonismo conforme avanzó el torneo. Entre Liga MX y Concachampions apenas registró tres goles y tres asistencias en cerca de 20 partidos.

Raphael Veiga, jugador del América | MEXSPORT

Vinicius Lima: Otro de los brasileños que arribó a Coapa a petición de André Jardine. El mediocampista nunca logró consolidarse y terminó teniendo muy poca participación. Lima apenas superó los 400 minutos disputados en el semestre, aportando solamente un gol y una asistencia.

Jonathan Pérez: El mexicoamericano llegó a Chivas como una apuesta para fortalecer el plantel ante las bajas por Selección Mexicana; sin embargo, prácticamente no tuvo actividad. Únicamente disputó 14 minutos en todo el torneo y pasó la mayor parte del semestre en la banca.

Jonathan Pérez en llegada a partido con Chivas | IMAGO 7

Alan Mozo: Pachuca apostó por el lateral mexicano tras su paso por Chivas, pero una lesión temprana frenó completamente su adaptación con los Tuzos. Mozo apenas disputó tres encuentros y todavía no existe una fecha clara para su regreso.