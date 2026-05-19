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Futbol

¡Una millonada! Mundial 2026 dejaría a México con jugosa derrama económica con la venta de cerveza

Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT
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Ramiro Pérez Vásquez 12:13 - 19 mayo 2026
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El torneo provocaría hasta 2 mil 730 millones de dólares en el país

Se acerca la Copa del Mundo 2026 con la inauguración entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el remodelado Estadio Ciudad de México; sin embargo, lo que se está llevando los reflectores es la importante derrama económica que podría representar la justa en la República Mexicana.

Cerveza, la más redituable

De acuerdo a la consultora Deloitte se estima que el torneo podría generar hasta 2 mil 730 millones de dólares y lo que más aportaría sería la venta de cerveza y bebidas alcohólicas con un 55 y 65% del total que se podría generar.

El gobierno federal no ha confirmado un concierto gratuito de BTS en el Zócalo de la Ciudad de México. / AP

Tanto la ciudad de México como Guadalajara y Monterrey, que tendrán los juegos, aclararían la venta; de acuerdo a información de Barclays Equity Research, la venta  incrementaría hasta el 9.9% durante el evento, una cifra que se triplicaría a lo habitual en la industria.

Otro tema importante es los retos logísticos con el que se enfrentan las cerveceras son la demanda de abastecimiento en grandes volúmenes del producto en periodos tan cortos en ciudad que representaría una alta saturación de visitantes provocando una movilidad limitada.

La cerveza ya se podrá disfrutar con la ayuda de una fuente | ESPECIAL

¿Mundial 2026 provocaría numeroso empleos?

De acuerdo con un análisis de la firma Deloitte, la Copa del Mundo permitirá la creación de alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos durante los meses de junio y julio. México será anfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará aproximadamente el 10% de los 104 partidos del torneo.

Durante la presentación del informe ‘Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios’, el economista en jefe de Deloitte Latinoamérica, Daniel Zaga, detalló que el impacto total para México será de 2,730 millones de dólares, lo que representa el 0.14% del PIB nacional.

Clima para el Mundial 2026./ Pixabay

Deloitte estima que el Mundial detonará cerca del 0.24% del empleo total que se generará en México en todo 2026, con una proyección de 100 mil puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con el evento.

Entre los sectores más beneficiados se encuentran la gastronomía, hospedaje, transporte y entretenimiento, cuyas ventas podrían incrementarse hasta en un 30% durante los meses del torneo. Con este análisis la economía mexicana crecería hasta el 1.4% del PIB en 2026.

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