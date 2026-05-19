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Futbol

¡Oficial! Gerardo Espinoza será el nuevo técnico de Puebla

Gerardo Espinoza | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:36 - 19 mayo 2026
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Finalmente la Franja confirmó la llegada de Espinoza, que dirigirá a su tercer equipo en la Primera División de México

La espera terminó y finalmente Puebla tiene técnico para el Apertura 2026 de la Liga MX. Por medio de un video en redes sociales, en el cual un aficionado está juntando un "album de estampas", la Franja confirmó a Gerardo Espinoza como su estratega para la siguiente temporada, luego de que Albert Espigares dejó el banquillo al final del Clausura 2026.

¿Cómo le ha ido a Gerardo Espinoza como técnico?

Atlas fue el primer club de Espinoza Ahumada como estratega en el Clausura 2018, tras las salidas de José Guadalupe Cruz y Rubén Omar Romano, que dirigieron dos y ocho partidos respectivamente. Sin embargo, tuvo el mismo destino que sus predecesores y fue despedido a mitad del Apertura 2018, con un registro de cuatro triunfos, cinco empates y siete derrotas en 16 juegos.

Gerardo Espinoza | IMAGO7

Tras ello llegó a la Liga de Expansión con Tampico Madero, con el cual dirigió 85 partidos con 26 triunfos, 34 empates y 25 derrotas; salió campeón en el Guardianes 2020 antes de migrar a Tapatío. Con el club rojiblanco logró el título del Clausura 2023 en la división de plata y el de Campeón de Campeones ese mismo año, con un registro de 17 triunfos, 12 empates y 13 derrotas en 42 partidos.

Este desempeño le abrió las puertas para la Selección Mexicana Sub-23, con la cual se coronó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ese mismo 2023; en ocho compromisos, ganó cuatro, por dos empates y dos derrotas. Fue entonces que migró a Ecuador con SD Aucas, con el cual solo estuvo en 15 juegos entre marzo y junio de 2024, con ocho victorias, cinco empates y dos descalabros.

Gerardo Espinoza celebrando el título de Tapatío | IMAGO 7
Gerardo Espinoza celebrando el título de Tapatío | IMAGO 7

Tras ello se dio su regreso a la Primera División mexicana, en lugar de Óscar García con Chivas, con el cual se presentó con victoria 1-0 en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2025, pero luego perdió 4-0 la vuelta. En total dirigió ocho compromisos con dos victorias, tres empates y tres derrotas.

La "revancha" de Gerardo Espinoza con Puebla

La llegada de Espinoza representa el cierre de un capítulo que quedó inconcluso en 2023. En aquel año, el técnico ya tenía un acuerdo pactado con el club, pero el Artículo 47 del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol frenó el movimiento.

Gerardo Espinoza | IMAGO7

Dicha norma impide que un entrenador con vínculos recientes en Selección Nacional tome las riendas de un club en el mismo torneo. En ese momento, Espinoza acababa de dejar su cargo en el Tri Sub-23, por lo que no pudo firmar con la Franja, pero ese obstáculo finalmente quedó superado.

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