¡Todo listo! Designaciones arbitrales para las Finales de Ida y Vuelta entre Pumas y Cruz Azul

Semana de mucho futbol en Ciudad de México, pues Cruz Azul ha logrado que el partido de Ida de la Gran Final ante Pumas se juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes, además de que la Vuelta tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario.

La mañana de este martes 19 de mayo, la Comisiòn de Arbitraje ha deisgnado a los silbantes encargados de la justicia en ambos partidos, tanto en las cuartetas principales, así como en el VAR. Algunos cambios podrían ser posibles en las siguientes horas, pero es una muy pequeña posibilidad, así que estos son los árbitros para las dos Finales de la semana.

Estadio Olímpico Universitario, previo al Pumas vs América | MEXSPORT

¿Quiénes pitarán en el partido de Ida?

La Comisión de Árbitros ha emitido el comunicado oficial en el que se menciona que la designación oficial del partido de Ida ha quedado definida con Ismael Rosario López Peñuelas como el árbitro central, acompañado esta vez por Enrique Isaac Bustos Díaz y Christian Kiabek Espinosa Zavala como asistentes. Será el décimo primer partido como central en el torneo para este silbante.

El cuarto árbitro de este partido será Yonatan Peinado Aguirre, mientras que el designado como quinto árbitro será Edgar Magdaleno Castrejón y en el VAR habrá presencia femenina con Diana Stephanía Pérez Borja y Salvador Pérez Villalobos estará acompañándola.

Ismael Rosario López, árbitro de la Final de Ida | IMAGO7

¿Quiénes son los árbitros de la Vuelta?

Asimismo, el comunicado oficial ha expresado después de muchas dudas por parte de los fanáticos que el silbante central del partido que definirá al campeón será Daniel Quintero Huitrón; sus asistentes serán Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Michel Alejandro Morales Morales, mientras que el cuarto árbitro será Vicente Jassiel Reynoso Arce. Será el partido número 12 para él como silbante central.

Como quinto árbitro viene una vez más la presencia femenina con Karen Janett Díaz Medina y en el VAR estará Guillermo Pacheco Larios y Michel Caballero Galicia.

Daniel Quintero Huitrón, árbitro de la Vuelta | IMAGO7

De manera sorpresiva, ni César Arturo Ramos Palazuelos ni Katia Itzel García, los dos árbitros mexicanos elegidos por FIFA para ir a la Copa del Mundo estarán en las Finales, ni siquiera como representantes del VAR, dándole paso a dos silbantes distintos para la definición por el título.

¿Cómo le ha ido a los dos finalistas con estos árbitros?

Ismael Rosario López Peñuelas dirigió por primera vez un partido con Pumas en el campo en la Jornada 6 con una victoria de los auriazules ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, luego en la Jornada 13, también pitó en el empate a dos goles entre Chivas y los de la UNAM, pero el partido más importante es la Semifinal de Ida ante Pachuca, en donde perdieron los de Efraín Juárez. Como dato extra, López Peñuelas estuvo encargado del VAR en la victoria de Pumas sobre Tigres en la Fecha 2; cabe aclarar que no ha dirigido a Cruz Azul en el certamen.

Quintero Huitrón expulsó a Nathan Silva en el torneo regular dentro del mismo partido | Imago7

El presentado como árbitro FIFA por parte de la Comisión, dirigió por primera vez a uno de los finalistas en la Jornada 3 como árbitro central en el empate a un gol de Pumas ante León, en la Fecha 6 dirigió a Cruz Azul en su victoria 2-1 sobre Tigres, en la única derrota de los auriazules en el torneo ante Toluca en la Jornada 9, Quintero estuvo presente como AVAR.

Pero si hay un detalle que llama la atención, es que precisamente fue Daniel Quintero el encargado de pitar el mismo partido y en el mismo estadio en el torneo regular, duelo en el cual expulsó a Nathan Silva y que al final terminaron empatando a dos goles. Además, también estuvo a cargo de la Vuelta de Pumas en contra de los Tuzos.