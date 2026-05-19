Exjugadora de la Liga MX Femenil rifa recuerdos su etapa profesional para pagar cirugía

A pesar de que la Liga MX Femenil está por cumplir nueve años de su creación, las condiciones de las jugadoras no terminan por ser las óptimas. Salvo clubes como América, Tigres o Rayadas de Monterrey, son pocos los clubes que ofrecen salarios que cubran las necesidades de futbolistas. En general, las condiciones no terminan por ser las mejores en varios equipos y muchas jugadoras optan por el retiro prematuro, en el cual quedan más desprotegidas.

Uno de los casos más recientes es el de Magaly Cortés, quien pasó por Tiburones de Veracruz, Toluca, Mazatlán, Cruz Azul y Gallos Femenil, pero que se retiró el año pasado a los 30 años. Ahora la jugadora nuevamente fue noticia tras darse a conocer en redes sociales que estaba realizando una rifa para poder pagar una costosa operación.

Magaly Cortés con Mazatlán en la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Qué le pasó a Magaly Cortés, exjugadora de la Liga MX Femenil?

A pesar de que fue una de las jugadoras que tras la desaparición de Veracruz, luego del Apertura 2019, Magaly no logró mantenerse más en la Liga MX Femenil y al finalizar el Clausura 2025, siete años después de su debut con las escualas, colgó los botines. A partir de ese momento comenzó a trabajar como profesora de Educación Física en primaria, secundaria y algunos grupos ocasionales.

No obstante, al igual que muchas personas en México que laboran en el ámbito educativo, no cuenta con todas las prestaciones y carece de un servicio médico que, en su momento, tuvo como jugadora profesional. Según relató en entrevista con la revista Proceso, durante un partido amateur en que disputó hace dos meses en un campo irregular en Cuatepec, Veracruz, cayó sobre la pierna derecha luego de un salto y la rodilla se fue de lado.

Magaly Cortés con Veracruz en la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El diagnóstico fue una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que hace unos años que le afectó en la pierna izquierda hace unos años con Veracruz. En ese momento, el club se hizo cargo de los gastos de la cirugía y rehabilitación, además que pagó su salario mientras Magaly no podía jugar. Ahora, tendrá que cubrir los gastos ya que no recibe prestaciones en el colegio privado que trabaja.

En la entrevista con el medio mencionado, Cortés estimó que requiere cerca de 140 mil pesos para cubrir los gastos médicos, por lo que decidió organizar una rifa de sus recuerdos de su etapa como profesional. Magaly guardó playeras de cada uno de los equipos con los que jugó en la Liga MX Femenil y ésas fue las que incluyó en la rifa, al igual que un balón y algunos tachos.

Además, la actual jugadora de Cruz Azul, Ivonne Gutiérrez, le donó unos tachos y una playera, mientras que establecimientos como restaurantes y una peluquería ofrecieron sus servicios gratuitos a quienes salieran ganadores en la rifa. Con ello y con el apoyo de sus amistades y su familia, Magaly ha logrado juntar una parte importante de la cantidad que necesita.

¿Cuándo se operará Magaly Cortés?

Según la revista Proceso, la fecha tentativa de la operación es el 27 de mayo, aunque todo dependerá de cómo avance la recaudación y una vez que defina el hospital. Si bien como profesional Magaly ganó suficiente dinero para apoyar a su familia y ahorrar un poco antes de su retiro, no fue suficiente para cubrir los gastos en esta situación de urgencia, de la cual salió gracias al apoyo de la comunidad.