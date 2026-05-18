¿Cómo quedarían las plazas de extranjeras en América femenil con la salida de Paños?

Con la presunta salida de Sandra Paños, el América femenil se queda con espacios libres en sus 7 plazas de extranjeras permitidas, además de que en el club tienen dos extrajeras más inactivas por lesión.

Sandra Paños | IMAGO7

Tras la fiesta en el Estadio Ciudad de los Deportes por el tercer título del América en la Liga MX Femenil, la portera azulcrema dio declaraciones en donde aseguraba su salida del club, lo que dejo a muchos en duda como estarían los cambios en la plantilla o que regresos de podrían esperar.

Plazas extranjeras ocupadas

Sandra Paños (España) - Portera.

Irene Guerrero (España) - Mediocampista.

Sarah Luebbert (Estados Unidos) - Delantera.

Gaby García (Venezuela) - Mediocampista.

Isa Haas (Brasil) - Defensa.

Geyse Ferreira (Brasil) - Delantera.

Chidinma Okeke (Nigeria) - Defensa. Inactivas

Bruna Vilamala (España).

Priscila Da Silva (Brasil).

Así celebraron Nicki Hernández y Priscila Da Silva la victoria de América ante Chivas | IMAGO 7

Si se confirma la salida de Paños, América tendría un lugar más activo para el siguiente torneo en la Liga MX Femenil. De las dos jugadoras extranjeras inactivas, Priscila Da Silva ha mostrado una gran evolución en la recuperación de su lesión en la rodilla, aunque no hay un regreso oficial, se le ha visto a Priscila participar en entrenamientos y realizando ejercicios con sus compañeras desde marzo.

Mientras que el caso de Bruna no ha sido completamente claro, desde finales del año pasado volvió a sufrir una lesión en la rodilla que lleva cargando desde que formaba parte del Barcelona, normalmente la recuperación de la rotura de ligamento cruzado dura alrededor de 6 meses a 1 año, aunque no han existido reportes oficiales de su regreso también podría dar la sorpresa en el siguiente torneo.

América confirmó baja de Bruna Vilamala por rotura de ligamento | IMAGO 7