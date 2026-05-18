Las joyas que vienen en camino: los futbolistas a seguir en la cantera Sub-21 de Chivas

Guadalajara continúa consolidándose como una de las canteras más productivas del futbol mexicano, debido a que este fin de semana lo volvió a demostrarlo al proclamarse campeón de la categoría Sub-21, luego de imponerse al América con marcador global de 4-1.

El Rebaño Sagrado no solo presume títulos en categorías juveniles, también una constante producción de talento para el primer equipo, ya que futbolistas como Armando 'Hormiga' González, Yael Padilla, Hugo Camberos y Santiago Sandoval ya comenzaron a hacerse un nombre dentro del plantel rojiblanco.

Sin embargo, detrás de ellos viene otra generación que empieza a llamar la atención por su rendimiento tanto en la Sub-21 como en el Tapatío y varios de estos jugadores podrían dar el salto al máximo circuito en los próximos torneos, impulsados por el trabajo formativo que mantiene Chivas en sus fuerzas básicas.

Chivas Sub 21 | IMAGO7

Los juveniles que vienen empujando fuerte en Verde Valle

Ángel Romero

El arquero rojiblanco fue una de las piezas más importantes del campeonato conseguido por Guadalajara. Su seguridad bajo los tres postes ayudó a que Chivas terminara el torneo como una de las mejores defensivas de la categoría, con apenas 19 goles recibidos.

Romero destaca por su buen juego aéreo, reflejos y salida con el balón. El guardameta forma parte de la institución desde la categoría Sub-13, recorriendo prácticamente todo el proceso formativo del club. Además, ya tuvo participación con selecciones menores de México, especialmente en la Sub-17.

Ángel Romero, portero de Chivas | IMAGO7

Diego Latorre

El delantero del Rebaño se convirtió en uno de los atacantes más destacados de la cantera rojiblanca gracias a su crecimiento constante desde su llegada en 2023. Latorre pasó por las categorías Sub-18, Sub-19 y Sub-21, consolidándose como un referente ofensivo por su capacidad goleadora.

Durante este torneo firmó una de sus mejores campañas, convirtiéndose en titular y acumulando siete anotaciones en cerca de mil 100 minutos disputados.

Gael García

Considerado una de las grandes joyas de la cantera rojiblanca, Gael García es seguido de cerca dentro de la institución desde hace varios torneos. El mediocampista ofensivo, de apenas 17 años, incluso ya realizó pretemporada con el primer equipo debido al potencial que ha mostrado en categorías inferiores.

El tapatío dio el salto rápidamente de la Sub-17 a la Sub-21, reflejando la confianza que existe en su desarrollo. Destaca por su técnica individual, control en espacios reducidos y capacidad para romper líneas desde la media cancha. En este Clausura 2026 registró tres goles con la Sub-21.

Gael García, jugador de Chivas | IMAGO7

Samir Inda

El atacante nacido en Tepic, Nayarit, es otro de los nombres que más expectativa generan dentro de Chivas. Llegó a las fuerzas básicas rojiblancas a los 14 años y desde entonces pasó por distintas categorías juveniles, sobresaliendo por su desequilibrio y capacidad ofensiva.