Marco Fabián lamenta que clubes pierdan figuras durante la Liguilla: "Ojalá sea algo que no vuelva a repetirse"

El exjugador del Guadalajara y de la Selección Mexicana, Marco Fabián, cuestionó la manera en que el futbol mexicano maneja las convocatorias nacionales durante la Liguilla, luego de que varios equipos se hayan visto afectados por la salida de futbolistas rumbo al combinado tricolor.

Actualmente instalado en Europa, donde impulsa un proyecto deportivo con el Rangers FC, el ex atacante consideró que este tipo de situaciones deberían evitarse y apuntó directamente a la planeación de la liga mexicana, señalando que en otros países las competencias terminan antes de que los seleccionados se reporten con sus representativos nacionales.

"Ojalá sea algo que no vuelva a repetirse. Hoy estamos en Europa y vemos cómo aquí terminan primero las ligas y las competencias como la Champions League antes de cualquier otra situación. En México es distinto. Todos entendemos la importancia de la Selección y siempre hay que apoyar, pero sí resulta un poco incomprensible desde el lado de los clubes. Creo que ahí debe existir una mejor organización y reestructuración por parte de la liga", comentó.

Hormiga González, jugador de Chivas en Selección | MEXSPORT

Problema recurrente en México

Fabián aseguró que este problema lleva años presentándose en el futbol mexicano y recordó que incluso durante su carrera tuvo que vivir escenarios similares. Para el exrojiblanco, resulta complicado que los clubes trabajen durante todo el torneo y pierdan piezas importantes justo en la etapa más decisiva.

"Son situaciones que se vienen señalando desde hace años. Me tocó vivirlas y, seguramente, antes de mí también sucedieron cosas similares. Creo que el futbol mexicano tiene que aprender de otras ligas y tratar de acomodar mejor las fechas para que las finales coincidan de manera adecuada. No es sencillo trabajar todo un torneo para llegar a la instancia definitiva y que, en ese momento, te quiten a tus mejores jugadores", afirmó.

Marco Fabián también marcó tres goles al Atlas | IMAGO7

¿Qué dijo sobre el Tricolor?

Además de hablar sobre la organización del calendario, Marco Fabián también se refirió al proceso de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y respaldó el trabajo del técnico Javier Aguirre, destacando su experiencia para manejar al grupo en una etapa clave de preparación.

"Javier Aguirre tiene la experiencia necesaria para trabajar con los jugadores en esta etapa. Siempre he pensado que el futbolista debe llegar a la Selección en el mejor momento de su nivel, porque eso es lo más importante para competir en un Mundial. Por eso considero fundamental empezar a trabajar cuanto antes con el grupo, aunque también entiendo que muchos jugadores estén disputando la Liguilla y eso complique un poco las cosas. Son etapas distintas donde cada futbolista busca mostrar su mejor versión.

"Hoy la situación es así y todos estamos en el mismo barco apoyando a Javier Aguirre y al proyecto de la Selección Mexicana. Estoy seguro de que los jugadores que elija serán los indicados para representarnos en el Mundial. Además, con toda la motivación que significa jugar en nuestro país, con nuestra gente y nuestras familias cerca, creo que México tiene una gran oportunidad para trascender y hacer historia", concluyó.