Griezmann se disculpa por irse al Barcelona: “No me di cuenta del cariño que tenía aquí”

Antoine Griezmann vivió su último partido como local del Atlético de Madrid, uno de los momentos más emotivos de su carrera; el francés aprovechó el tiempo de su despedida para recordar su salida rumbo al Barcelona en 2019, una decisión que marcó su carrera y que ahora reconoce como un error.

El delantero francés, quien se convirtió en leyenda de los Colchoneros, aprovechó su adiós para pedir perdón nuevamente a la afición rojiblanca por abandonar el proyecto en busca de un nuevo reto con el conjunto blaugrana.

Os pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí; era muy joven. Fue un error, recapacité e hice todo para volver y disfrutar de nuevo

Antoine Griezmann en su despedida con el Atlético de Madrid | AFP

Un fichaje millonario que nunca brilló en Barcelona

Griezmann llegó al Barcelona en 2019 como uno de los fichajes más caros en la historia del club, luego de que los culés pagaran 120 millones de euros por su cláusula de rescisión.

Griezmann posa con el escudo del Barcelona | EFE

Sin embargo, el atacante francés nunca logró mostrar el nivel que lo convirtió en figura mundial con el Atlético de Madrid. Durante sus dos temporadas con el conjunto catalán disputó 102 partidos, anotó 35 goles y repartió 17 asistencias, además de conquistar una Copa del Rey.

A pesar de sus números, su rendimiento quedó lejos de las expectativas y terminó siendo señalado como uno de los fichajes más decepcionantes y costosos en la historia reciente del Barcelona.

Griezmann, durante su presentación con el Barcelona | AP

Su regreso lo convirtió en leyenda del Atlético

Tras su paso por Cataluña, Griezmann regresó al Atlético de Madrid para la temporada 2021/22 en una operación cercana a los 40 millones de euros.

Su vuelta al equipo dirigido por Diego Simeone le permitió reencontrarse con su mejor versión y terminar consolidándose como uno de los jugadores más importantes en la historia del club.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AFP

El francés se marchará del Atlético como el máximo goleador histórico de la institución con 212 anotaciones, además de colocarse como el cuarto futbolista con más partidos disputados con la camiseta rojiblanca.

Ahora, Antoine Griezmann comenzará una nueva aventura en el futbol de Estados Unidos, ya que su futuro apunta al Orlando City de la MLS, equipo con el que firmará por las próximas dos temporadas.