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Futbol

Agenda deportiva de hoy martes 12 de mayo 2026

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | @ AlNassrFC
Estephania Carrera
Estephania Carrera 00:14 - 12 mayo 2026
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Cristiano y Al Nassr se miden al Al Hilal, mientras que en la MLB viviremos el choque de titanes entre Dodgers y Giants

La actividad deportiva no descansa este martes. Desde el futbol de élite en Arabia y España, hasta el mejor béisbol del mundo y la intensidad de la NBA, aquí te presentamos los horarios y canales para que prepares el control remoto.

Futbol: Clásico Saudí y La Liga

El plato fuerte llega temprano con el duelo de titanes en la Saudi Pro League, seguido de una jornada clave en el futbol español donde los colchoneros buscan asaltar El Sadar.

  • Al Nassr vs. Al Hilal | 12:00 H | FOX ONE

  • Real Betis vs. Elche | 12:00 H | Sky Sports

  • Osasuna vs. Atlético de Madrid | 13:30 H | Sky Sports

Gol del Betis ante Real Sociedad | x:@RealBetis

MLB: Béisbol de Grandes Ligas

Las Mayores ofrecen una doble cartelera de alto calibre. Los Bravos buscan imponerse en Chicago, mientras que la noche cierra con la rivalidad más histórica del Oeste.

  • Chicago Cubs vs. Atlanta Braves | 17:15 H | ESPN / Disney Premium

  • San Francisco Giants vs. Los Angeles Dodgers | 20:10 H | FOX ONE

Bulpen de los Dodgers celebra la carrera de Max Muncy I AP

LMB: Béisbol Mexicano

  • Olmecas de Tabasco vs. Diablos Rojos | 19:30 H | LMB TV

NBA: Playoffs

La duela se enciende con el brillo de las estrellas emergentes y equipos que buscan mejorar su posición de cara a la postemporada.

  • San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves | 18:00 H | NBA League Pass

Spurs | AP

Entre Clásicos que definen títulos y batallas por la supervivencia en los Playoffs, la agenda de hoy es completamente emocionante. No es un martes cualquiera, hoy se deciden lideratos, se juegan orgullos históricos y algunos se juegan la temporada.

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