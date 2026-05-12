Agenda deportiva de hoy martes 12 de mayo 2026
La actividad deportiva no descansa este martes. Desde el futbol de élite en Arabia y España, hasta el mejor béisbol del mundo y la intensidad de la NBA, aquí te presentamos los horarios y canales para que prepares el control remoto.
Futbol: Clásico Saudí y La Liga
El plato fuerte llega temprano con el duelo de titanes en la Saudi Pro League, seguido de una jornada clave en el futbol español donde los colchoneros buscan asaltar El Sadar.
Al Nassr vs. Al Hilal | 12:00 H | FOX ONE
Real Betis vs. Elche | 12:00 H | Sky Sports
Osasuna vs. Atlético de Madrid | 13:30 H | Sky Sports
MLB: Béisbol de Grandes Ligas
Las Mayores ofrecen una doble cartelera de alto calibre. Los Bravos buscan imponerse en Chicago, mientras que la noche cierra con la rivalidad más histórica del Oeste.
Chicago Cubs vs. Atlanta Braves | 17:15 H | ESPN / Disney Premium
San Francisco Giants vs. Los Angeles Dodgers | 20:10 H | FOX ONE
LMB: Béisbol Mexicano
Olmecas de Tabasco vs. Diablos Rojos | 19:30 H | LMB TV
NBA: Playoffs
La duela se enciende con el brillo de las estrellas emergentes y equipos que buscan mejorar su posición de cara a la postemporada.
San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves | 18:00 H | NBA League Pass
Entre Clásicos que definen títulos y batallas por la supervivencia en los Playoffs, la agenda de hoy es completamente emocionante. No es un martes cualquiera, hoy se deciden lideratos, se juegan orgullos históricos y algunos se juegan la temporada.