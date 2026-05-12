Real Betis vs Elche: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 36 de LaLiga?

El Real Betis se enfrentará al Elche en una nueva jornada de LaLiga el próximo 12 de mayo de 2026. El encuentro está programado para las 12:00 horas y tendrá como escenario el Estadio La Cartuja de Sevilla. Ambos conjuntos buscarán sumar puntos vitales en esta recta final de la temporada en la máxima categoría del futbol español.

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Celta de Vigo | Grosby Group

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Real Betis llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos, sumando dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. En su partido más reciente, empató contra la Real Sociedad 2-2, tras haber goleado al Real Oviedo 3-0 el y empatar ante el Real Madrid 1-1. Previamente, logró un triunfo ajustado frente al Girona 2-3, aunque sufrió un revés en la Liga Europa ante el Braga 2-4.

Por su parte, el Elche registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Viene de igualar con el Deportivo Alavés 1-1, después de caer ante el Celta de Vigo 3-1. Anteriormente, el equipo ilicitano encadenó tres triunfos consecutivos frente al Real Oviedo 1-2, el Atlético de Madrid 3-2 y el Valencia 1-0.

Festejo del Elche | AP

El balance histórico reciente entre ambos equipos muestra una superioridad del conjunto bético, con tres victorias para el Real Betis, un empate y un triunfo para el Elche. El enfrentamiento más cercano tuvo lugar el 14 de enero de 2026 en la Copa del Rey, donde el equipo sevillano se impuso por 2-1. En la primera vuelta de la presente campaña de LaLiga, el duelo terminó en tablas con un 1-1 el 18 de agosto de 2025. Otros resultados destacados incluyen una vibrante victoria bética por 2-3 en febrero de 2023 y una goleada de los verdiblancos por 3-0 en agosto de 2022, mientras que la última alegría ilicitana data de abril de 2022 con un 0-1 a su favor.

Gol del Betis ante Real Sociedad | x:@RealBetis

¿Dónde ver el juego de Álvaro Fidalgo y los béticos?