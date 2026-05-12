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Futbol

Osasuna vs. Atlético de Madrid: ¿A qué hora y dónde ver el duelo de LaLiga?

EN VIVO Y EN DIRECTO: OSASUNA VS ATLÉTICO DE MADRID | RÉCORD
EN VIVO Y EN DIRECTO: OSASUNA VS ATLÉTICO DE MADRID | RÉCORD
Estephania Carrera
Estephania Carrera 23:46 - 11 mayo 2026
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El conjunto de Diego Simeone visita El Sadar en una jornada clave para mantenerse en los puestos de élite

La actividad de LaLiga no se detiene y nos regala un enfrentamiento que suele ser sinónimo de intensidad y roce físico. El Atlético de Madrid viaja a Pamplona para medirse ante un Osasuna que, bajo el calor de su gente en El Sadar, siempre se convierte en un rival incómodo para los "grandes" de España.

Borja Iglesias, del Celta, en festejo ante Atlético de Madrid | AFP

¿Cómo llegan los equipos?

  • Osasuna: Los dirigidos por Vicente Moreno buscan hacer de su casa una fortaleza. Con un estilo ordenado y vertical, los "Rojillos" intentarán aprovechar el apoyo de su afición para frenar el ímpetu colchonero.

  • Atlético de Madrid: El equipo del "Cholo" Simeone llega con la inercia de sus figuras ofensivas en buen momento. Para el Atleti, ganar en El Sadar es vital si quieren seguirle el ritmo al Barcelona y al Real Madrid en la parte alta de la tabla.

El enfrentamiento entre los "Rojillos" y los madrileños tiene una tendencia muy marcada en los últimos años. Aunque El Sadar es conocido por ser uno de los estadios más hostiles de España, el equipo de Diego Simeone le tiene tomada la medida al conjunto de Pamplona con tan solo 10 victorias y cero derrotas.

Osasuna vs Barcelona | AP

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Martes 12 de mayo.

  • Hora: 13:30 hrs.

  • Estadio: El Sadar, Pamplona.

  • Transmisión en vivo: Sky Sports / Izzi Go

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