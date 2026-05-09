Celta de Vigo derrota a domicilio al Atlético de Madrid; Obed Vargas entró de cambio en el segundo tiempo

Un golazo de Borja Iglesias en la segunda mitad fue suficiente para que el Celta de Vigo se llevara una victoria crucial del Metropolitano. El equipo gallego, que hasta ese momento parecía conformarse con el empate, superó a un Atlético de Madrid con poca tensión competitiva y reforzó sus aspiraciones de alcanzar la quinta plaza, que da acceso a la Champions League.

Con este triunfo, el Celta consolida su sexta posición, asegurando prácticamente su participación en la Europa League. Sin embargo, la mirada está puesta más arriba, en la quinta plaza que actualmente ocupa el Betis. Para el Atlético, en cambio, la temporada llegó a su fin en términos de objetivos, tras quedarse a las puertas de la final de la Copa del Rey y de la Champions.

Acciones del Atlético de Madrid vs Celta | AFP

¿Cómo fue el encuentro entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo?

Pese a no jugarse nada, el Atlético mostró interés desde el inicio, dominando el juego y lamentando un posible penalti no señalado sobre Lookman. La mala noticia para los locales llegó pronto con la lesión de José María Giménez.

El central uruguayo, que regresaba a la titularidad tras una lesión muscular sufrida el 4 de abril, apenas duró 19 minutos en el campo. Un "fuerte traumatismo en el tobillo derecho" lo obligó a retirarse prematuramente, sumando otro contratiempo a su temporada.

Borja Iglesias, con el Celta | AP

Durante la primera mitad, el Atlético controló el partido, estrellando un remate de Lookman en el poste y jugando mayoritariamente en campo rival. El Celta, por su parte, se mostró muy conservador, consciente de que una victoria era vital para sus ambiciones europeas, pero sin asumir riesgos ofensivos. El encuentro cayó en un ritmo lento y predecible.

El partido se animó tras el descanso. Un remate de Moriba y una espectacular jugada del Atlético que culminó con un taconazo de Sorloth, brillantemente detenido por el portero Radu, despertaron a los aficionados. El duelo pedía más intensidad, especialmente por parte de un Celta que parecía demasiado conformista con el empate a cero.

Obed Vargas con el Atlético de Madrid l INSTA: @obed.vargas

El gol de Borja Iglesias y la entrada de Obed Vargas

Y entonces, cuando menos se esperaba, el equipo visitante dio un paso al frente. Una conexión entre Swerdberg y Borja Iglesias terminó con el delantero gallego definiendo con una sutil vaselina por encima de Jan Oblak para poner el 0-1 en el marcador. Un gol de pura clase que cambiaba por completo el guion del partido.